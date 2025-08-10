Advertisement

لبنان

مطر استقبل السفير السعودي.. هذا ما تمّ بحثه

Lebanon 24
10-08-2025 | 09:58
Doc-P-1403093-638904419904462806.png
Doc-P-1403093-638904419904462806.png photos 0
استقبل النائب إيهاب مطر السفير السعودي وليد بخاري، في دارته في طرابلس، في حضور القائم بالأعمال راجح العتيبي.
وجرى التباحث في آخر المستجدات المتعلقة بلبنان والمنطقة، كما تم التطرق إلى الأوضاع في مدينة طرابلس.

 
