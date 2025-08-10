31
o
بيروت
33
o
طرابلس
30
o
صور
33
o
جبيل
31
o
صيدا
32
o
جونية
34
o
النبطية
36
o
زحلة
35
o
بعلبك
24
o
بشري
31
o
بيت الدين
31
o
كفردبيان
لبنان
مطر استقبل السفير السعودي.. هذا ما تمّ بحثه
Lebanon 24
10-08-2025
|
09:58
A-
A+
photos
0
A+
A-
استقبل النائب
إيهاب مطر
السفير السعودي
وليد بخاري
، في دارته في
طرابلس
، في حضور
القائم بالأعمال
راجح
العتيبي
.
وجرى التباحث في آخر المستجدات المتعلقة بلبنان والمنطقة، كما تم التطرق إلى الأوضاع في مدينة طرابلس.
