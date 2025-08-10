بيان من مختار كفردبيان عن الحريق.. إليكم مضمونه

Advertisement

وقال في بيان: "إن الحريق المذكور حريق عادي يحدث في اي مكان وزمان، كما أن حضرت وقامت بواجبها والإجراءات سائرة بحسب الأصول، لذا وبعد الشكر والتقدير للدفاع المدني والصليب الأحمر اللبناني والجيش وقوى الأمن وأهالي كفردبيان، نهيب بوسائل الإعلام كافة نقل الخبر بدقة دون زيادة او نقصان، إحتراما للمصداقية ولأرواح الضحايا وكرامة الجرحى وسمعة أصحاب المبنى والبلدة، خصوصا في ذروة الموسم الصيفي الذي يعيل الآلاف من أهلنا من كافة المناطق".