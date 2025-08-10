Advertisement

لبنان

بيان من مختار كفردبيان عن الحريق.. إليكم مضمونه

Lebanon 24
10-08-2025 | 11:06
علق مختار كفردبيان وسيم مهنا على ما يجري تداوله على بعض المنصات والمواقع بموضوع الحريق في بناية سلامة عند مستديرة فقرا -كفردبيان، ورأى انه "يتم نسج اسباب وتفاصيل ترقى إلى الخيال والافتراء والتجني وتشويه السمعة".
وقال في بيان: "إن الحريق المذكور حريق عادي يحدث في اي مكان وزمان، كما أن الأجهزة الأمنية حضرت وقامت بواجبها والإجراءات سائرة بحسب الأصول، لذا وبعد الشكر والتقدير للدفاع المدني والصليب الأحمر اللبناني والجيش وقوى الأمن وأهالي كفردبيان، نهيب بوسائل الإعلام كافة نقل الخبر بدقة دون زيادة او نقصان، إحتراما للمصداقية ولأرواح الضحايا وكرامة الجرحى وسمعة أصحاب المبنى والبلدة، خصوصا في ذروة الموسم الصيفي الذي يعيل الآلاف من أهلنا من كافة المناطق".
 
