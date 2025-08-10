Advertisement

لبنان

كرامي استقبل بخاري في طرابلس.. وهذا ما تم بحثه

Lebanon 24
10-08-2025 | 12:47
استقبل رئيس "تيار الكرامة" النائب فيصل كرامي في دارته بمدينة طرابلس، سفير المملكة العربية السعودية لدى لبنان الدكتور وليد بخاري، يرافقه القائم بالأعمال في السفارة راجح العتيبي، حيث جرى بحث مستفيض في آخر التطورات السياسية على الساحتين الداخلية والإقليمية.
ونشر كرامي عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي: "نرحب دائمًا بزيارة سفير المملكة العربية السعودية الدكتور وليد بخاري إلى طرابلس، حيث أجرينا نقاشًا معمقًا حول آخر المستجدات السياسية المحلية والإقليمية، بحضور القائم بالأعمال راجح العتيبي".
 
