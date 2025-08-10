كرامي استقبل بخاري في طرابلس.. وهذا ما تم بحثه

Advertisement

استقبل رئيس " الكرامة" النائب فيصل كرامي في دارته بمدينة ، سفير لدى الدكتور وليد ، يرافقه في السفارة راجح العتيبي، حيث جرى بحث مستفيض في آخر التطورات السياسية على الساحتين الداخلية والإقليمية.ونشر كرامي عبر حساباته على : "نرحب دائمًا بزيارة سفير الدكتور وليد بخاري إلى طرابلس، حيث أجرينا نقاشًا معمقًا حول آخر المستجدات السياسية المحلية والإقليمية، بحضور القائم بالأعمال راجح العتيبي".