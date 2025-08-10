Advertisement

لبنان

في دير زنون.. حادث سير مروع يوقع قتلى وجرحى من عائلة واحدة

Lebanon 24
10-08-2025 | 14:43
Doc-P-1403174-638904598668288433.jpg
Doc-P-1403174-638904598668288433.jpg photos 0
ادى حادث سير مروع على طريق الروضة -دير زنون إلى وفاة شخصين وجرح آخرين، بحسب ما افادت مندوبة "لبنان 24".
وفي التفاصيل، فان حادث سير مروع وقع بين شاحنة وسيارة ادى الى وفاة اب وام لعائلة فيما اصيب آخرون بجروح وصفت بالحرجة.
وعلى الفور، حضرت القوى الامنية وفرق الاسعاف وعملت الى نقل القتلى والجرحى الى مستشفيات المنطقة.
