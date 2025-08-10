في دير زنون.. حادث سير مروع يوقع قتلى وجرحى من عائلة واحدة

Advertisement

ادى حادث سير مروع على طريق -دير زنون إلى وفاة شخصين وجرح آخرين، بحسب ما افادت مندوبة " ".وفي التفاصيل، فان حادث سير مروع وقع بين شاحنة وسيارة ادى الى وفاة اب وام لعائلة فيما اصيب آخرون بجروح وصفت بالحرجة.وعلى الفور، حضرت القوى الامنية وفرق الاسعاف وعملت الى نقل القتلى والجرحى الى مستشفيات المنطقة.