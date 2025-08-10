31
o
بيروت
33
o
طرابلس
31
o
صور
36
o
جبيل
31
o
صيدا
32
o
جونية
33
o
النبطية
36
o
زحلة
35
o
بعلبك
20
o
بشري
32
o
بيت الدين
32
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
وفد قطري في بيروت غدا واجتماع أمني بين لبنان وسوريا اليوم
Lebanon 24
10-08-2025
|
22:16
A-
A+
photos
0
A+
A-
يصل وفد رسمي
قطري
إلى العاصمة
اللبنانية
بيروت
يوم غد الثلاثاء، في زيارة رسميّة تشمل لقاءات مع عدد من المسؤولين اللبنانيين، أبرزها زيارة إلى
وزارة الطاقة
والمياه، حيث سيجري بحث سبل التعاون في ملف الكهرباء، وهو من أبرز الملفات الحيويّة التي تواجه
لبنان
في ظل أزمة مستمرة منذ سنوات.
Advertisement
كما من المقرّر أن يزور الوفد
قصر بعبدا
وعين
التينة
والسراي الحكومي، حيث سيعقد اجتماعات مع مسؤولين حكوميين للبحث في تعزيز العلاقات الثنائيّة، وسط ترقب محلي لإعلان قطري جديد يتعلق بمساعدة إضافية للجيش ، في إطار الدعم المستمرّ الذي تقدّمه الدوحة للمؤسسة العسكرية اللبنانية.
هذا ويفترض أن يعقد اجتماع أمنيّ اليوم بين مدير المخابرات في
الجيش اللبناني
العميد طوني قهوجي ونظيره السوري حسين السلامة، لبحث ترسيم الحدود بين لبنان وسورية، برعاية وحضور
وزير الدفاع
خالد
بن سلمان
وحضور الأمير يزيد بن فرحان الذي أشارت المعلومات الى انه سيزور بيروت خلال الشهر الحالي.
مواضيع ذات صلة
موسى بحث مع وفد قطري في تعزيز التعاون الحقوقي بين لبنان وقطر
Lebanon 24
موسى بحث مع وفد قطري في تعزيز التعاون الحقوقي بين لبنان وقطر
11/08/2025 10:34:01
11/08/2025 10:34:01
Lebanon 24
Lebanon 24
في هذا التاريخ... اجتماع أمني بين لبنان وسوريا في الرياض
Lebanon 24
في هذا التاريخ... اجتماع أمني بين لبنان وسوريا في الرياض
11/08/2025 10:34:01
11/08/2025 10:34:01
Lebanon 24
Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية: نتنياهو يعقد غدا جلسة أمنية مغلقة يليها اجتماع للمجلس الوزاري المصغر
Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية: نتنياهو يعقد غدا جلسة أمنية مغلقة يليها اجتماع للمجلس الوزاري المصغر
11/08/2025 10:34:01
11/08/2025 10:34:01
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري: سنعقد اجتماعا طارئا في الدوحة اليوم لوزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي
Lebanon 24
رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري: سنعقد اجتماعا طارئا في الدوحة اليوم لوزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي
11/08/2025 10:34:01
11/08/2025 10:34:01
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
جرائم صغيرة "للنجاة" والحل بتفكيك بنية التهريب
Lebanon 24
جرائم صغيرة "للنجاة" والحل بتفكيك بنية التهريب
02:30 | 2025-08-11
11/08/2025 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"تجمّع أبناء شرتون" يحيي ذكرى زياد الرحباني ويكرّم رواد الدوبلاج والمسرح
Lebanon 24
"تجمّع أبناء شرتون" يحيي ذكرى زياد الرحباني ويكرّم رواد الدوبلاج والمسرح
03:06 | 2025-08-11
11/08/2025 03:06:13
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش و"الحزب".. وساعة الصفر
Lebanon 24
الجيش و"الحزب".. وساعة الصفر
03:00 | 2025-08-11
11/08/2025 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
سليمان: لضرورة توضيح إيراني رسمي قبل زيارة المسؤول إلى لبنان
Lebanon 24
سليمان: لضرورة توضيح إيراني رسمي قبل زيارة المسؤول إلى لبنان
02:54 | 2025-08-11
11/08/2025 02:54:30
Lebanon 24
Lebanon 24
أرسلان يعلّق على مجزرة مستشفى السويداء: لإعدام الفاعلين
Lebanon 24
أرسلان يعلّق على مجزرة مستشفى السويداء: لإعدام الفاعلين
02:49 | 2025-08-11
11/08/2025 02:49:22
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
في منطقة لبنانية.. "شتاء" في عز آب (فيديو)
Lebanon 24
في منطقة لبنانية.. "شتاء" في عز آب (فيديو)
03:37 | 2025-08-10
10/08/2025 03:37:30
Lebanon 24
Lebanon 24
احتفال بخطوبة نجل إلياس بو صعب وجوليا بطرس... شاهدوا بالصور كيف بدت إطلالتهم
Lebanon 24
احتفال بخطوبة نجل إلياس بو صعب وجوليا بطرس... شاهدوا بالصور كيف بدت إطلالتهم
05:47 | 2025-08-10
10/08/2025 05:47:06
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما يخشاهُ "حزب الله".. سيناريو "الشيوعي" يُقلقه!
Lebanon 24
هذا ما يخشاهُ "حزب الله".. سيناريو "الشيوعي" يُقلقه!
06:00 | 2025-08-10
10/08/2025 06:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب انقطاع التيار الكهربائي.. هذا ما أعلنته مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان
Lebanon 24
بسبب انقطاع التيار الكهربائي.. هذا ما أعلنته مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان
14:23 | 2025-08-10
10/08/2025 02:23:43
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا فعلت الرطوبة والحرارة بالشبكة؟ بيان مهم من "كهرباء لبنان"
Lebanon 24
ماذا فعلت الرطوبة والحرارة بالشبكة؟ بيان مهم من "كهرباء لبنان"
11:19 | 2025-08-10
10/08/2025 11:19:48
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
02:30 | 2025-08-11
جرائم صغيرة "للنجاة" والحل بتفكيك بنية التهريب
03:06 | 2025-08-11
"تجمّع أبناء شرتون" يحيي ذكرى زياد الرحباني ويكرّم رواد الدوبلاج والمسرح
03:00 | 2025-08-11
الجيش و"الحزب".. وساعة الصفر
02:54 | 2025-08-11
سليمان: لضرورة توضيح إيراني رسمي قبل زيارة المسؤول إلى لبنان
02:49 | 2025-08-11
أرسلان يعلّق على مجزرة مستشفى السويداء: لإعدام الفاعلين
02:48 | 2025-08-11
في حوش السيد علي.. اطلاق نار من الجانب السوري ومقتل مواطن
فيديو
وأخيرا شقيق ياسمين عبد العزيز يكشف أسباب خلافه معها.. وهذا ما قاله عن طليقها أحمد العوضي (فيديو)
Lebanon 24
وأخيرا شقيق ياسمين عبد العزيز يكشف أسباب خلافه معها.. وهذا ما قاله عن طليقها أحمد العوضي (فيديو)
00:34 | 2025-08-11
11/08/2025 10:34:01
Lebanon 24
Lebanon 24
استشهاد أنس الشريف ومحمد قريقع جرّاء قصف إسرائيلي في غزة (فيديو)
Lebanon 24
استشهاد أنس الشريف ومحمد قريقع جرّاء قصف إسرائيلي في غزة (فيديو)
18:28 | 2025-08-10
11/08/2025 10:34:01
Lebanon 24
Lebanon 24
مشهد مروع.. طفلة علقت على حافة شرفة منزلها في الطابق الـ 11 وهذا ما حلّ بها (فيديو)
Lebanon 24
مشهد مروع.. طفلة علقت على حافة شرفة منزلها في الطابق الـ 11 وهذا ما حلّ بها (فيديو)
04:00 | 2025-08-09
11/08/2025 10:34:01
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24