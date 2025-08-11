الخير ينتقد موقف "الحزب": لتحكيم الضمير والالتزام بالقرار الوطني

Advertisement

رأى النائب أحمد الخير أن قرار حصر السلاح بيد الدولة يشكل خطوة تاريخية تحظى بدعم شريحة واسعة من اللبنانيين، ويُعيد البلاد إلى مسار الدولة الحقيقية وتطبيق اتفاق ، بما يشمل استعادة الشرعية على المستويين العربي والدولي، ويفتح الباب أمام الإصلاح، إعادة الإعمار، وترسيم الحدود مع كل من وسوريا.وخلال حديث لـ"صوت كل "، انتقد الخير موقف الرافض لقرارات الدولة، مشيرًا إلى أن "الحزب" اتخذ منذ البداية قرارات مصيرية خارج المؤسسات الرسمية، وتورط في حروب داخلية وتدخلات خارجية أضرت بمصالح لبنان العليا، داعيًا "الحزب" إلى تحكيم ضميره ومراجعة موقفه، والابتعاد عن رهن لبنان بالقرار ، مؤكدًا بالقرار الوطني الجامع.وأكد أن وحدة اللبنانيين والتفافهم حول الحكومة ورئيس الجمهورية قادرة على تحقيق إنجازات كبرى، بدعم من الحاضنة العربية والدولية.كما شدد الخير على أن الالتزام بالقرارات الدولية، لا سيما المتعلقة بنزع السلاح غير الشرعي، هو مسؤولية وطنية جامعة، لافتًا إلى أن " الشيعي قد خرق اتفاقات وقف إطلاق النار مرارًا، مما يعمّق الأزمة ويزيد من عزلة لبنان إقليميًا ودوليًا".