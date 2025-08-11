Advertisement

لبنان

الخير ينتقد موقف "الحزب": لتحكيم الضمير والالتزام بالقرار الوطني

Lebanon 24
11-08-2025 | 02:23
رأى النائب أحمد الخير أن قرار حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية يشكل خطوة تاريخية تحظى بدعم شريحة واسعة من اللبنانيين، ويُعيد البلاد إلى مسار الدولة الحقيقية وتطبيق اتفاق الطائف، بما يشمل استعادة الشرعية على المستويين العربي والدولي، ويفتح الباب أمام الإصلاح، إعادة الإعمار، وترسيم الحدود مع كل من إسرائيل وسوريا.
وخلال حديث لـ"صوت كل لبنان"، انتقد الخير موقف حزب الله الرافض لقرارات الدولة، مشيرًا إلى أن "الحزب" اتخذ منذ البداية قرارات مصيرية خارج المؤسسات الرسمية، وتورط في حروب داخلية وتدخلات خارجية أضرت بمصالح لبنان العليا، داعيًا "الحزب" إلى تحكيم ضميره ومراجعة موقفه، والابتعاد عن رهن لبنان بالقرار الإيراني، مؤكدًا التزام بالقرار الوطني الجامع.

وأكد أن وحدة اللبنانيين والتفافهم حول الحكومة ورئيس الجمهورية قادرة على تحقيق إنجازات كبرى، بدعم من الحاضنة العربية والدولية.

كما شدد الخير على أن الالتزام بالقرارات الدولية، لا سيما المتعلقة بنزع السلاح غير الشرعي، هو مسؤولية وطنية جامعة، لافتًا إلى أن "الثنائي الشيعي قد خرق اتفاقات وقف إطلاق النار مرارًا، مما يعمّق الأزمة ويزيد من عزلة لبنان إقليميًا ودوليًا".
