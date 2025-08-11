Advertisement

لبنان

مياه هذه البركة غير صالحة للاستخدام المنزلي

Lebanon 24
11-08-2025 | 03:46
A-
A+
Doc-P-1403320-638905061961681058.jpg
Doc-P-1403320-638905061961681058.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني، أن تحليل عينات مياه مأخوذة من بركة أنان للري والشبكة التابعة لها بتاريخ 5 آب 2025، أظهر أن معظم المؤشرات الكيميائية والفيزيائية والجرثومية تقع ضمن الحدود المسموح بها وفق المواصفات المعتمدة لمياه الري، مما يجعل المياه مناسبة للاستخدام في الري.
Advertisement

مع ذلك، سجل تركيز الفوسفات في العينة 2.0 ملغ/لتر، وهو مستوى يقترب من الحد الأقصى الموصى به في بعض المعايير الخاصة بمياه الري. وأوضحت المصلحة في بيانها، أن هذا الارتفاع في تركيز الفوسفات قد لا يشكل خطراً مباشراً على النباتات، لكنه يُرجّح أن يكون السبب وراء نمو الطحالب وتغير لون المياه في بركة أنان، إضافة إلى احتمال زيادة الترسبات داخل شبكات الري التي قد تؤدي إلى انسدادها مع مرور الوقت.

ونصحت المصلحة المزارعين بتجنب أو تقليل استخدام الأسمدة الفوسفاتية خلال هذه الفترة، مع ضرورة متابعة جودة المياه بشكل مستمر. كما شددت على أن المياه غير صالحة للاستخدام المنزلي أو لأية أغراض أخرى غير الري.
مواضيع ذات صلة
ترامب: الإيرانيون يريدون التواصل معنا ودمرنا مواقعهم النووية التي أصبحت غير صالحة للاستخدام
lebanon 24
11/08/2025 13:10:09 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس غرفة تجارة وصناعة غزة للتلفزيون العربي: المياه غير صالحة للشرب وتسببت في ظهور أمراض غير مسبوقة
lebanon 24
11/08/2025 13:10:09 Lebanon 24 Lebanon 24
صحيفة إسرائيلية: 70% من مباني غزة "غير صالحة للسكن"
lebanon 24
11/08/2025 13:10:09 Lebanon 24 Lebanon 24
هآرتس عن خبير خرائط: 70% من مباني قطاع غزة تعرضت لأضرار جسيمة وأصبحت غير صالحة للسكن
lebanon 24
11/08/2025 13:10:09 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:23 | 2025-08-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:19 | 2025-08-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:00 | 2025-08-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:35 | 2025-08-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2025-08-10 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:05 | 2025-08-11
06:04 | 2025-08-11
06:00 | 2025-08-11
05:56 | 2025-08-11
05:55 | 2025-08-11
05:46 | 2025-08-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24