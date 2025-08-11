33
بيروت
35
طرابلس
32
صور
36
جبيل
33
صيدا
35
جونية
37
النبطية
39
زحلة
38
بعلبك
23
بشري
33
بيت الدين
32
كفردبيان
لبنان
مياه هذه البركة غير صالحة للاستخدام المنزلي
Lebanon 24
11-08-2025
|
03:46
أعلنت
المصلحة الوطنية لنهر الليطاني
، أن تحليل عينات مياه مأخوذة من بركة أنان للري والشبكة التابعة لها بتاريخ 5 آب 2025، أظهر أن معظم المؤشرات الكيميائية والفيزيائية والجرثومية تقع ضمن الحدود المسموح بها وفق المواصفات المعتمدة لمياه
الري
، مما يجعل المياه مناسبة للاستخدام في الري.
مع ذلك، سجل تركيز الفوسفات في العينة 2.0 ملغ/لتر، وهو مستوى يقترب من الحد
الأقصى
الموصى به في بعض المعايير الخاصة بمياه الري. وأوضحت المصلحة في بيانها، أن هذا الارتفاع في تركيز الفوسفات قد لا يشكل خطراً مباشراً على النباتات، لكنه يُرجّح أن يكون السبب وراء نمو الطحالب وتغير لون المياه في بركة أنان، إضافة إلى احتمال زيادة الترسبات داخل شبكات الري التي قد تؤدي إلى انسدادها
مع مرور الوقت
.
ونصحت المصلحة المزارعين بتجنب أو تقليل استخدام الأسمدة الفوسفاتية خلال هذه الفترة، مع ضرورة متابعة جودة المياه بشكل مستمر. كما شددت على أن المياه غير صالحة للاستخدام المنزلي أو لأية أغراض أخرى غير الري.
