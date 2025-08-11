سيزور بيروت.. علي لاريجاني: لبنان شأنه شأن إيران

Advertisement

شدد أمين للأمن القومي ، علي لاريجاني، على أن "أمن بلاده مرهون بأمن الجيران".وقال لاريجاني قبيل بدء زيارته إلى ولبنان والتي تمتد 3 أيام، إن "اتفاقية أمنية بين وبغداد قيد الإعداد، وسيتم توقيعها خلال هذه الزيارة".أما عن ، فأكد أنه "بلد مهم وفاعل تربطه بإيران روابط حضارية وتاريخية، وتعاون واسع في الإقليمية".وأضاف أنه سيجري محادثات مع مسؤولين وشخصيات لبنانية مؤثرة حول الظروف الراهنة، والوحدة الوطنية، واستقلال البلاد، وتعزيز العلاقات التجارية، والتطورات الأمنية.إلى ذلك، اعتبر أن "لبنان، شأنه شأن ، له تاريخ في الصراع مع الكيان الصهيوني".وختم مشيرا إلى أن "هذه المشاورات يمكن أن تسهم في إرساء الاستقرار بالمنطقة"، وفق تعبيره.(العربية)