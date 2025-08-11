Advertisement

لبنان

سيزور بيروت.. علي لاريجاني: لبنان شأنه شأن إيران

Lebanon 24
11-08-2025 | 04:05
Doc-P-1403330-638905072529004932.webp
Doc-P-1403330-638905072529004932.webp photos 0
شدد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي لاريجاني، على أن "أمن بلاده مرهون بأمن الجيران".
وقال لاريجاني قبيل بدء زيارته إلى العراق ولبنان والتي تمتد 3 أيام، إن "اتفاقية أمنية بين طهران وبغداد قيد الإعداد، وسيتم توقيعها خلال هذه الزيارة".

أما عن لبنان، فأكد أنه "بلد مهم وفاعل تربطه بإيران روابط حضارية وتاريخية، وتعاون واسع في القضايا الإقليمية".

وأضاف أنه سيجري محادثات مع مسؤولين وشخصيات لبنانية مؤثرة حول الظروف الراهنة، والوحدة الوطنية، واستقلال البلاد، وتعزيز العلاقات التجارية، والتطورات الأمنية.

إلى ذلك، اعتبر أن "لبنان، شأنه شأن إيران، له تاريخ في الصراع مع الكيان الصهيوني".

وختم مشيرا إلى أن "هذه المشاورات يمكن أن تسهم في إرساء الاستقرار بالمنطقة"، وفق تعبيره.(العربية)
 
