لبنان

نائب "الحزب" يصعّد: لن نسلّم إبرة.. والحكومة لن تكمل حتى الانتخابات النيابية المقبلة!

Lebanon 24
11-08-2025 | 05:19
اعتبر عضو "كتلة الوفاء للمقاومة" النائب الدكتور إيهاب حمادة أن "ما فعلته الحكومة هو ضرب للميثاقية"، لافتا إلى أن الشعب سيسقطها ولن تكمل حتى الانتخابات النيابية المقبلة.
وخلال رعايته أحد الاحتفالات، عاهد حمادة "الناس الأوفياء" أن المقاومة لن تسلم إبرة من سلاحها، وأن هذا المشروع سيفشل.
 
 
