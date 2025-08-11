Advertisement

لبنان

حمدان عن الرئيس عون: ماضون في تنفيذ قرار حصرية السلاح بيد الدولة

Lebanon 24
11-08-2025 | 06:04
A-
A+
Doc-P-1403377-638905144866148937.jpg
Doc-P-1403377-638905144866148937.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
نقل النائب فراس حمدان بعد لقائه رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون عنه "تأكيده المضي في تنفيذ قرار حصرية السلاح بيد الدولة عبر الجيش اللبناني".
Advertisement

وقال:" أكدت دعمي الكامل لهذا الموقف ولإطلاق مسار التعافي، وانسحاب إسرائيل، وإعادة الإعمار، وعودة الأهالي"، شاكرا  الرئيس  عون على "دعمه لقانون الإعفاءات من بعض الرسوم لأهالي الأقضية الجنوبية بعد عدوان 7 تشرين الأول".
مواضيع ذات صلة
النائب فراس حمدان لـmtv: حصرية السلاح يجب أن تكون بيد الدولة اللبنانيّة ويجب أن نثق بالدولة
lebanon 24
11/08/2025 18:57:08 Lebanon 24 Lebanon 24
السوداني: ماضون بحصر السلاح بيد الدولة
lebanon 24
11/08/2025 18:57:08 Lebanon 24 Lebanon 24
عون: حصرية السلاح بيد الدولة لم تعد شعاراً بل عنصراً أساسياً لمعادلة الردع الجديدة
lebanon 24
11/08/2025 18:57:08 Lebanon 24 Lebanon 24
عون: حصرية السلاح بيدّ الدولة لم تعدّ شعاراً بل عنصراً أساسياً لمعادلة الردع الجديدة
lebanon 24
11/08/2025 18:57:08 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:35 | 2025-08-11
11:32 | 2025-08-11
11:27 | 2025-08-11
11:19 | 2025-08-11
11:15 | 2025-08-11
11:04 | 2025-08-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24