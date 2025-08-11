حمدان عن الرئيس عون: ماضون في تنفيذ قرار حصرية السلاح بيد الدولة

Advertisement

نقل النائب بعد لقائه رئيس الجمهورية عنه "تأكيده المضي في تنفيذ قرار حصرية السلاح بيد الدولة عبر ".وقال:" أكدت دعمي الكامل لهذا الموقف ولإطلاق مسار التعافي، وانسحاب ، وإعادة الإعمار، وعودة الأهالي"، شاكرا الرئيس عون على "دعمه لقانون الإعفاءات من بعض الرسوم لأهالي الأقضية الجنوبية بعد عدوان 7 تشرين الأول".