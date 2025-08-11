Advertisement

لبنان

الايام المقبلة ستكون أقسى.. موجة الحرّ مستمرة وهذا موعد انحسارها

Lebanon 24
11-08-2025 | 06:22
A-
A+
Doc-P-1403381-638905154422940441.png
Doc-P-1403381-638905154422940441.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا ، قليل الغيوم اجمالا مع ضباب على المرتفعات واستقرار بدرجات الحرارة في الداخل، بينما تنخفض بشكل بسيط فوق الجبال وعلى الساحل مع بقاء نسبة الرطوبة مرتفعة حيث يزداد الشعور بالحر. 
Advertisement
وجاء في النشرة الآتي:  

-الحالة العامة: يستمر لبنان والحوض الشرقي للمتوسط تحت سيطرة الكتل الهوائية الحارة والرطبة مع ارتفاع اضافي بدرجات الحرارة خلال اليومين المقبلين  حيث تتخطى معدلاتها الموسمية بحدود الـ10 درجات في المناطق الجبلية والداخلية، و تبقى نسبة الرطوبة مرتفعة على الساحل حيث يزيد الشعور بالحر، ومن المتوقع ان تبدأ  بالانحسار تدريجيا اعتبارا من يوم الجمعة.

ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر أب : بيروت بين 25 و 33، طرابلس بين 24 و 32،  زحلة بين 18 و 35 درجة.

تحذير: من التعرض لأشعة الشمس فترة الظهيرة ومن خطر اندلاع الحرائق في المناطق الحرجية.

-الطقس المتوقع في لبنان:
الإثنين: قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ارتفاع بدرجات الحرارة بخاصة في المناطق الجبلية مع نسبة رطوبة مرتفعة على الساحل، مما يزيد الشعور بالحر، ويتكون الضباب على المرتفعات فتسوء معه الرؤية أحيانا.
الثلاثاء: قليل الغيوم اجمالا مع ضباب على المرتفعات واستقرار بدرجات الحرارة في الداخل، بينما تنخفض بشكل بسيط فوق الجبال وعلى الساحل مع بقاء نسبة الرطوبة مرتفعة حيث يزداد الشعور بالحر .
الأربعاء: قليل الغيوم مع ارتفاع ملموس بدرجات الحرارة بخاصة في المناطق الجبلية، وبقاء نسبة الرطوبة مرتفعة على الساحل مع أجواء حارة وعابقة اعتبارا من المساء الخميس:  
قليل الغيوم اجمالا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل مع بقاء نسبة الرطوبة مرتفعة، حيث يتكون الضباب بشكل كثيف أحيانا على مستويات منخفضة، تنخفض درجات الحرارة بشكل بسيط في المناطق الجبلية والداخلية.

-الحرارة على الساحل من 27 الى 35 درجة، فوق الجبال من 19 الى 33 درجة، في الداخل من 24 الى 43 درجة.
-الرياح السطحية:  شمالية غربية ، سرعتها بين 8 و 25 كم/س.
-الانقشاع: متوسط على الساحل، يسوء على المرتفعات المتوسطة بسبب الضباب.
-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 65 و 85 %.

-حال البحر: منخفض ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 30 درجة.
-الضغط الجوي:756 ملم زئبق
-ساعة شروق الشمس:  5,57
-ساعة غروب الشمس: 19,27
مواضيع ذات صلة
هل لبنان على موعد مع موجة حر غير مسبوقة في الأيام المقبلة؟
lebanon 24
11/08/2025 18:57:35 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد موجة الحر الشديد التي ضربت لبنان... كيف سيكون طقس الأيام المقبلة؟
lebanon 24
11/08/2025 18:57:35 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد موجة الحرّ القوية.. إليكم حال الطقس خلال الأيام المقبلة
lebanon 24
11/08/2025 18:57:35 Lebanon 24 Lebanon 24
هل الأيام المقبلة ستكون أكثر حرارة؟ إليكم تفاصيل الطقس
lebanon 24
11/08/2025 18:57:35 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:35 | 2025-08-11
11:32 | 2025-08-11
11:27 | 2025-08-11
11:19 | 2025-08-11
11:15 | 2025-08-11
11:04 | 2025-08-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24