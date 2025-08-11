Advertisement

لبنان

آخر خبر عن "الكهرباء".. هذا ما طلبه وزير الطاقة

Lebanon 24
11-08-2025 | 02:13
تابع وزير الطاقة والمياه جو الصدي ، للعطل الذي أصاب عمل الكهرباء جراء الوضع المناخي الحالي متسببا بالعتمة الشاملة Blackout والذي تعمل على معالجته مؤسسة كهرباء لبنان بعدما أصدرت بيانا تفصيليا عن اسبابه، فإجتمع صباحا مع مدير العام للمؤسسة كمال حايك في مكتبه في الوزارة .
وطالب الصدي بفتح تحقيق للتأكد من عدم وجود عمل تخريبي متعمد بالتزامن مع العطل خصوصا مع ورود معلومات تفيد بشكوك حول طبيعة بعض حوادث انقطاع الكهرباء.

وأفاد المكتب الاعلامي في الوزارة في بيان، "إن وزير الطاقة الذي صارح اللبنانيين منذ اللحظة الأولى بالواقع الصعب للقطاع وهو يعمل على حلول مستدامة لا ترقيعية، يؤكد أن الحد من تداعيات هكذا أعطال كان ليكون أسهل لو تم بناء معامل حديثة تلبي حجم الطلب طيلة السنوات الخمس عشرة الماضية".
 
 
ومنذ يوم أمس، شهدت غالبية المناطق اللبنانية انقطاعاً في التيار الكهربائي، فيما أصدرت مؤسسة كهرباء لبنان بيانًا أعلنت فيه عن حدوث عطل طارئ عند منتصف ليل اليوم الأحد 10 آب 2025، ناجم عن انخفاض عزل أحد عوازل جسور التوصيل في أحد محوّلات التوتر العالي بمحطة التحويل الرئيسية في معمل الذوق الحراري، وذلك بفعل ارتفاع نسبة الرطوبة والحرارة.
 
 
وأوضحت أن هذا العطل تسبّب بانقطاع شامل متكرر للشبكة، ما أدى إلى جهد حراري على المجموعة البخارية في معمل دير عمار وأعاق دورانها.
وأكدت المؤسسة أن فرق الصيانة باشرت على الفور أعمال الإصلاح والتبريد لإعادة ربط المجموعات الإنتاجية تدريجيًا، بما يشمل المجموعات الغازية في معملي الزهراني ودير عمار، إضافة إلى المحركات العكسية في الذوق والجية، على أن تستغرق إعادة تشغيل المجموعة البخارية في دير عمار (150 ميغاوات) نحو 24 ساعة.
 
وأشارت المؤسسة إلى أن مثل هذه الأعطال قد تتكرر في فصل الصيف عند تجاوز نسب الرطوبة معدلاتها المعتادة وارتفاع درجات الحرارة، بالتوازي مع انخفاض القدرة الإنتاجية في المعامل، ما يزيد من احتمالية حدوث أعطال في منشآت التوتر العالي.
 
وشددت المؤسسة على أنها تشغّل معامل الإنتاج وفق كميات المحروقات المتاحة لضمان استقرار الشبكة، مع استمرار تزويد مطار رفيق الحريري الدولي والمرافق الحيوية بالتيار الكهربائي بشكل منتظم.
 
 
كذلك، أكدت المؤسسة أن فرقها الفنية تعمل على إصلاح الخلل في أسرع وقت ممكن وإعادة التيار تدريجيًا إلى مختلف المناطق، مع بذل أقصى الجهود للحفاظ على استمرارية التغذية الكهربائية وتطوير الشبكة لمواجهة التحديات المستقبلية.
لبنان

إقتصاد

