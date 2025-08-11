Advertisement

لبنان

بالصورة.. حريق يلتهم منطقة حرجية

Lebanon 24
11-08-2025 | 07:05
A-
A+
Doc-P-1403398-638905181343135042.png
Doc-P-1403398-638905181343135042.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
اندلع حريق ظهر اليوم في المنطقة الحرجية بين بلدتي زوطر ووقعقعية الجسر، والتهم مساحات من الأشجار والأعشاب مع توسّع رقعته بفعل ارتفاع الحرارة.
Advertisement
 
وتعمل فرق الدفاع المدني، بمؤازرة عناصر من كشافة الرسالة الإسلامية، على محاصرة النيران وإخمادها. 


 
مواضيع ذات صلة
بالفيديو.. حريق هائل يلتهم أحراج القنزوح في عكار
lebanon 24
11/08/2025 18:58:51 Lebanon 24 Lebanon 24
حريقٌ ضخمٌ يلتهم أحراج القبيات (فيديو)
lebanon 24
11/08/2025 18:58:51 Lebanon 24 Lebanon 24
حريق ضخم يلتهم أحراج بسري وإقليم الخروب
lebanon 24
11/08/2025 18:58:51 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان24": مسيّرة إسرائيلية أغارت بصاروخين على منطقة حرجية في أطراف بلدة بيت ليف ما أدى الى إشعال حريق
lebanon 24
11/08/2025 18:58:51 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:35 | 2025-08-11
11:32 | 2025-08-11
11:27 | 2025-08-11
11:19 | 2025-08-11
11:15 | 2025-08-11
11:04 | 2025-08-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24