لبنان

بلدية طرابلس تفصل الصرف عن مياه الأمطار في محرم

Lebanon 24
11-08-2025 | 07:21
باشرت الفرق الفنية في بلدية طرابلس فصل شبكة الصرف الصحي في منطقة محرم ومحيطها، بعد أن كانت متصلة بشبكة مياه الأمطار وتصب مباشرة في البحر.
وسيتم تحويل هذه الشبكة إلى محطة التكرير ضمن خطة البلدية لتطوير البنية التحتية والحد من التلوث وحماية الواجهة البحرية.
