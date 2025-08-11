بلدية طرابلس تفصل الصرف عن مياه الأمطار في محرم

باشرت الفرق الفنية في بلدية فصل شبكة الصرف الصحي في منطقة محرم ومحيطها، بعد أن كانت متصلة بشبكة مياه الأمطار وتصب مباشرة في البحر.

Advertisement

وسيتم تحويل هذه الشبكة إلى محطة التكرير ضمن خطة البلدية لتطوير البنية التحتية والحد من التلوث وحماية الواجهة البحرية.