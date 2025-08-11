بشأن تأمين فرص عمل للطلاب أو الخريجين.. تحذير من الجامعة اللبنانية

Advertisement

صدر عن رئاسة ، البيان الآتي:"تنتشر على وسائل التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإلكترونية إعلانات باسم الجامعة (تستخدم لوغو الجامعة) وتدعي تأمين وظائف عبر الإنترنت.يهم اللبنانية الإشارة إلى أن هذه الإعلانات زائفة ولا صحة لها على الإطلاق، وتنبه إلى وجوب الحذر من مُطلقيها وناشريها.كما تؤكد رئاسة الجامعة اللبنانية أن أي إعلان بخصوص تأمين فرص عمل للطلاب أو الخريجين يتم نشره حصرا على صفحات الجامعة اللبنانية الرسمية، وتجدونها عبر الروابط الآتية:Facebook: https://www.facebook.com/ul.edu.lb/X: https://twitter.com/LebaneseUniInstagram: https://www.instagram.com/lebanese.university/LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/lebanese-university-official-page: https://www.youtube.com/c/LebaneseUniversityOfficialChannel