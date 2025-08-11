Advertisement

لبنان

بشأن تأمين فرص عمل للطلاب أو الخريجين.. تحذير من الجامعة اللبنانية

Lebanon 24
11-08-2025 | 10:15
صدر عن رئاسة الجامعة اللبنانية، البيان الآتي:
"تنتشر على وسائل التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإلكترونية إعلانات باسم الجامعة اللبنانية (تستخدم لوغو الجامعة) وتدعي تأمين وظائف عبر الإنترنت.

يهم رئاسة الجامعة اللبنانية الإشارة إلى أن هذه الإعلانات زائفة ولا صحة لها على الإطلاق، وتنبه إلى وجوب الحذر من مُطلقيها وناشريها.

كما تؤكد رئاسة الجامعة اللبنانية أن أي إعلان بخصوص تأمين فرص عمل للطلاب أو الخريجين يتم نشره حصرا على صفحات الجامعة اللبنانية الرسمية، وتجدونها عبر الروابط الآتية:


Facebook: https://www.facebook.com/ul.edu.lb/

X: https://twitter.com/LebaneseUni

Instagram: https://www.instagram.com/lebanese.university/

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/lebanese-university-official-page

youtube: https://www.youtube.com/c/LebaneseUniversityOfficialChannel

 
