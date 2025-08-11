32
الحجار يؤكّد: لحصرية السلاح بيد الدولة
Lebanon 24
11-08-2025
|
10:47
A-
A+
استقبل
وزير الداخلية
والبلديات أحمد
الحجار
النواب سعيد
الأسمر
وإبراهيم
كنعان
ورازي الحاج وبحث معهم ملفات إنمائية وخدماتية تخص مناطقهم. كما التقى عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير
الفلسطينية
أحمد أبو هولي والوفد المرافق، حيث أكد أبو هولي "عمق العلاقة بين الدولتين" وشكر
لبنان
على استضافة
الفلسطينيين
، مجدداً الالتزام بالبيان المشترك بين الرئيسين محمود عباس وجوزاف عون لجهة "حصر السلاح بيد الدولة" وحقوق اللاجئين.
وشدد الحجار على ما ورد في البيان المشترك لناحية "حصرية السلاح بيد الدولة" وإنهاء أي مظاهر خارجة عنها، مع توفير ظروف عيش كريمة للاجئين من دون المساس بحق العودة أو الهوية. وأشار إلى تفعيل عمل مديرية شؤون اللاجئين في الوزارة وتحديث إصدار بطاقات اللاجئين الفلسطينيين.
كما التقى الحجار الوزير السابق زياد المكاري، واستقبل وفداً من بلدية شحيم عرض حاجات البلدة ومشاريعها، ووعد بـ"تقديم الدعم اللازم لوضعها موضع التنفيذ".
