في زفتا.. سيارة احترقت بالكامل

اندلع حريق في إحدى السيارات في بلدة زفتا جرّاء ماس كهربائي، ما أدى إلى احتراقها بالكامل، فيما أكد شهود أنه لا صحة للمعلومات التي تم تداولها عن استهداف أو غارة في المنطقة.

