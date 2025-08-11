Advertisement

لبنان

في زفتا.. سيارة احترقت بالكامل

Lebanon 24
11-08-2025 | 11:04
Doc-P-1403458-638905323298816185.png
Doc-P-1403458-638905323298816185.png photos 0
اندلع حريق في إحدى السيارات في بلدة زفتا جرّاء ماس كهربائي، ما أدى إلى احتراقها بالكامل، فيما أكد شهود عيان أنه لا صحة للمعلومات التي تم تداولها عن استهداف أو غارة في المنطقة.
