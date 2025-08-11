Advertisement

لبنان

سفير مصر اتصل بقائد الجيش: بلادنا لن تتوانى عن دعم لبنان ومساندته

Lebanon 24
11-08-2025 | 11:58
A-
A+
Doc-P-1403488-638905356430437953.jpeg
Doc-P-1403488-638905356430437953.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
اتصل السفير المصري علاء موسى بقائد الجيش العماد رودلف هيكل معزياً باستشهاد 6 عناصر من الجيش إبان انفجار في مستودع أسلحة بمنطقة وادي زبقين - جنوب لبنان.
Advertisement

وأفادت السفارة المصرية في بيان، بأن "السفير المصري أعرب عن خالص تعازيه بشهداء الجيش اللبناني، الأبرار الذين فقدوا أرواحهم خلال تأدية الواجب، أثناء تفكيك محتويات مخزن للأسلحة والذخائر في مدينة صور جنوب البلاد"، وأضافت: "كذلك، تمنى موسى الشفاء العاجل للجرحى والمصابين، وأكد أن ما بذله الجنود الأبرار من أرواح طاهرة، ليس بالمستغرب عن الأدوار البطولية التي اعتدنا عليها دائما من عناصر الجيش اللبناني الشرفاء والحرصاء على إعلاء روح البطولة وقيم الشهادة النبيلة فداء للوطن وحماية لمقدساته".

وأشارت إلى أن "السفير المصري نقل خلال الاتصال بالعماد هيكل، دعم مصر الكامل للجيش ومختلف القوى الأمنية في لبنان، مؤكداً أن مصر لن تتوانى عن تقديم كل سبل الدعم والمساندة للبنان الشقيق، إيمانا منها بعمق العلاقة الوثيقة وروابط الأخوة الصادقة التي تجمع البلدين الشقيقين".

مواضيع ذات صلة
وزير الدفاع اتصل بقائد الجيش بالنيابة معزيًا
lebanon 24
12/08/2025 02:40:11 Lebanon 24 Lebanon 24
سلام اتّصل بالرئيس عون ووزير الدفاع وقائد الجيش معزّيًا باستشهاد العسكريين في وادي زبقين
lebanon 24
12/08/2025 02:40:11 Lebanon 24 Lebanon 24
مخزومي هنأ بالعيد الوطني الفرنسي: فرنسا لم تتوانَ يوماً عن دعم استقرار وطننا
lebanon 24
12/08/2025 02:40:11 Lebanon 24 Lebanon 24
كرامي إتصل بسفير قطر معربا عن تضامنه مع الدوحة
lebanon 24
12/08/2025 02:40:11 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:15 | 2025-08-11
17:00 | 2025-08-11
16:58 | 2025-08-11
16:55 | 2025-08-11
16:51 | 2025-08-11
16:50 | 2025-08-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24