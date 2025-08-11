Advertisement

لبنان

موقوف "خطير" في الجنوب.. قاتل مع تنظيم إرهابي!

Lebanon 24
11-08-2025 | 13:47
A-
A+
Doc-P-1403535-638905423009705650.png
Doc-P-1403535-638905423009705650.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أوقف مكتب الزهراني في المديرية العامة لأمن الدولة، السوري (م. ي) في محلة الصرفند جنوب لبنان، وذلك لقتاله في صفوف جبهة النصرة الارهابية لعدة سنوات (2016-2019)، حيث تبين خضوعه لعدة دورات عسكرية وشرعية وقاتل في عدة محاور في ريف حلب وريف ادلب وحماه السوريين.
Advertisement
 
وكان السوري دخل خلسة الى لبنان آواخر شهر حزيران من العام الحالي، وفور توقيفه أجري التحقيق معه بإشراف القضاء المختص.
مواضيع ذات صلة
مقتل عنصر من "الباسيج" في هجوم إرهابي بأذربيجان الغربية الإيرانية
lebanon 24
12/08/2025 02:41:37 Lebanon 24 Lebanon 24
القيادة المركزية الأميركية: قتلنا زعيما بارزا في تنظيم "داعش" في سوريا
lebanon 24
12/08/2025 02:41:37 Lebanon 24 Lebanon 24
مؤشر "خطير" على حدود الجنوب
lebanon 24
12/08/2025 02:41:37 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: القبض على خلية "إرهابية" تديرها إيران في جنوب سوريا
lebanon 24
12/08/2025 02:41:37 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:15 | 2025-08-11
17:00 | 2025-08-11
16:58 | 2025-08-11
16:55 | 2025-08-11
16:51 | 2025-08-11
16:50 | 2025-08-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24