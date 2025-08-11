موقوف "خطير" في الجنوب.. قاتل مع تنظيم إرهابي!

أوقف مكتب في ، السوري (م. ي) في محلة ، وذلك لقتاله في صفوف الارهابية لعدة سنوات (2016-2019)، حيث تبين خضوعه لعدة دورات عسكرية وشرعية وقاتل في عدة محاور في ريف حلب وريف وحماه السوريين.

