32
o
بيروت
34
o
طرابلس
31
o
صور
36
o
جبيل
32
o
صيدا
33
o
جونية
33
o
النبطية
33
o
زحلة
33
o
بعلبك
20
o
بشري
31
o
بيت الدين
30
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
عن السيدة الاولى: قمة الوطنية والرقي والمشاركة البنّاءة
"خاص لبنان24"
|
Lebanon 24
12-08-2025
|
01:45
A-
A+
photos
0
A+
A-
أشاد مصدر يعنى بشكل مباشر بالشؤون السياحية ومتابع للمهرجانات الدولية التي تحصل في المناطق
اللبنانية
كافة، بمشاركة عقيلة رئيس الجمهورية السيدة
نعمة عون
في كل هذه الحفلات من دون إستثناء "من منطلق الجمع لا التفرقة، المساواة بين كل المناطق وأبناء الوطن ككل".
Advertisement
وشكر المصدر
السيدة الأولى
"على الجهد الذي تبذله من اجل إنجاح كل هذه الحفلات التي تبقى الأساس في إظهار وجه
لبنان
الحضاري الثقافي والفني في الزمن العصيب الذي يمر به لبنان والمنطقة".
المصدر ختم بالقول: "من ينتقد هذه المشاركات وهذا الحضور لا يفقه شيئا في معنى حضور السيدة الاولى الى اي منطقة أو مدينة لبنانية ومشاركتها في المهرجانات السياحية، لان هذا الحضور هو قمة الوطنية والرقي والمشاركة البنّاءة".
المصدر:
لبنان 24
مواضيع ذات صلة
وصول السيدة الأولى نعمت عون الى كنيسة رقاد السيدة العذاراء في المحيدثة بكفيا
Lebanon 24
وصول السيدة الأولى نعمت عون الى كنيسة رقاد السيدة العذاراء في المحيدثة بكفيا
12/08/2025 10:00:32
12/08/2025 10:00:32
Lebanon 24
Lebanon 24
تمكين المرأة محور لقاء بين السيدة الأولى ولجنة كاثوليكية
Lebanon 24
تمكين المرأة محور لقاء بين السيدة الأولى ولجنة كاثوليكية
12/08/2025 10:00:32
12/08/2025 10:00:32
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو لافت… السيّدة الأولى تلعب كرة السلة
Lebanon 24
فيديو لافت… السيّدة الأولى تلعب كرة السلة
12/08/2025 10:00:32
12/08/2025 10:00:32
Lebanon 24
Lebanon 24
منظّمة مالطا احتفلت بعيد شفيعها مار يوحنا المعمدان بحضور السيّدة الأولى
Lebanon 24
منظّمة مالطا احتفلت بعيد شفيعها مار يوحنا المعمدان بحضور السيّدة الأولى
12/08/2025 10:00:32
12/08/2025 10:00:32
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان
خاص
رادار لبنان24
تابع
قد يعجبك أيضاً
ملف المولدات الكهربائية: 3 قرارات وزارية للتنفيذ
Lebanon 24
ملف المولدات الكهربائية: 3 قرارات وزارية للتنفيذ
02:45 | 2025-08-12
12/08/2025 02:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هل تغلق المحال أبوابها أمام انتشار التسوّق الإلكتروني؟
Lebanon 24
هل تغلق المحال أبوابها أمام انتشار التسوّق الإلكتروني؟
02:30 | 2025-08-12
12/08/2025 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
سليمان: الجيش اللبناني خط الدفاع الأول عن الوطن في مواجهة التحديات الأمنية
Lebanon 24
سليمان: الجيش اللبناني خط الدفاع الأول عن الوطن في مواجهة التحديات الأمنية
02:19 | 2025-08-12
12/08/2025 02:19:59
Lebanon 24
Lebanon 24
حل مرتقب لازمة النفايات في المتن
Lebanon 24
حل مرتقب لازمة النفايات في المتن
02:15 | 2025-08-12
12/08/2025 02:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تراجع في أسعار المحروقات صباح اليوم.. اليكم الجدول الجديد
Lebanon 24
تراجع في أسعار المحروقات صباح اليوم.. اليكم الجدول الجديد
02:05 | 2025-08-12
12/08/2025 02:05:22
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
خبرٌ أمني.. وهذا ما قيلَ عن الضاحية
Lebanon 24
خبرٌ أمني.. وهذا ما قيلَ عن الضاحية
13:43 | 2025-08-11
11/08/2025 01:43:08
Lebanon 24
Lebanon 24
توتر في الضاحية.. إنفجار قنبلة وإطلاق نار
Lebanon 24
توتر في الضاحية.. إنفجار قنبلة وإطلاق نار
15:09 | 2025-08-11
11/08/2025 03:09:51
Lebanon 24
Lebanon 24
خبرٌ عن الـ5 دولار في لبنان.. ماذا يكشف؟
Lebanon 24
خبرٌ عن الـ5 دولار في لبنان.. ماذا يكشف؟
15:56 | 2025-08-11
11/08/2025 03:56:08
Lebanon 24
Lebanon 24
عن الكهرباء.. إليكم آخر تصريح لوزير الطاقة
Lebanon 24
عن الكهرباء.. إليكم آخر تصريح لوزير الطاقة
11:15 | 2025-08-11
11/08/2025 11:15:31
Lebanon 24
Lebanon 24
عن المنحة المالية.. بُشرى للعسكريين
Lebanon 24
عن المنحة المالية.. بُشرى للعسكريين
06:09 | 2025-08-11
11/08/2025 06:09:26
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
بريد إلكتروني غير صالح
إشترك
عن الكاتب
"خاص لبنان24"
أيضاً في لبنان
02:45 | 2025-08-12
ملف المولدات الكهربائية: 3 قرارات وزارية للتنفيذ
02:30 | 2025-08-12
هل تغلق المحال أبوابها أمام انتشار التسوّق الإلكتروني؟
02:19 | 2025-08-12
سليمان: الجيش اللبناني خط الدفاع الأول عن الوطن في مواجهة التحديات الأمنية
02:15 | 2025-08-12
حل مرتقب لازمة النفايات في المتن
02:05 | 2025-08-12
تراجع في أسعار المحروقات صباح اليوم.. اليكم الجدول الجديد
02:00 | 2025-08-12
هل سينفّذ قرار لمّ سلاح "حزب الله"؟
فيديو
لا يحمل جواز السفر السوري.. عبد المنعم عمايري يكشف سراً عنه لا يعرفه كثيرون (فيديو)
Lebanon 24
لا يحمل جواز السفر السوري.. عبد المنعم عمايري يكشف سراً عنه لا يعرفه كثيرون (فيديو)
02:22 | 2025-08-12
12/08/2025 10:00:32
Lebanon 24
Lebanon 24
وأخيرا شقيق ياسمين عبد العزيز يكشف أسباب خلافه معها.. وهذا ما قاله عن طليقها أحمد العوضي (فيديو)
Lebanon 24
وأخيرا شقيق ياسمين عبد العزيز يكشف أسباب خلافه معها.. وهذا ما قاله عن طليقها أحمد العوضي (فيديو)
00:34 | 2025-08-11
12/08/2025 10:00:32
Lebanon 24
Lebanon 24
استشهاد أنس الشريف ومحمد قريقع جرّاء قصف إسرائيلي في غزة (فيديو)
Lebanon 24
استشهاد أنس الشريف ومحمد قريقع جرّاء قصف إسرائيلي في غزة (فيديو)
18:28 | 2025-08-10
12/08/2025 10:00:32
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
بريد إلكتروني غير صالح
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24