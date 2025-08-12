Advertisement

لبنان

عن السيدة الاولى: قمة الوطنية والرقي والمشاركة البنّاءة

"خاص لبنان24"

Lebanon 24
12-08-2025 | 01:45
أشاد مصدر يعنى بشكل مباشر بالشؤون السياحية ومتابع للمهرجانات الدولية التي تحصل في المناطق اللبنانية كافة، بمشاركة عقيلة رئيس الجمهورية السيدة نعمة عون في كل هذه الحفلات من دون إستثناء "من منطلق الجمع لا التفرقة، المساواة بين كل المناطق وأبناء الوطن ككل".
وشكر المصدر السيدة الأولى "على الجهد الذي تبذله من اجل إنجاح كل هذه الحفلات التي تبقى الأساس في إظهار وجه لبنان الحضاري الثقافي والفني في الزمن العصيب الذي يمر به لبنان والمنطقة".
المصدر ختم بالقول: "من ينتقد هذه المشاركات وهذا الحضور لا يفقه شيئا في معنى حضور السيدة الاولى  الى اي منطقة أو مدينة لبنانية ومشاركتها في المهرجانات السياحية، لان هذا الحضور هو قمة الوطنية والرقي والمشاركة البنّاءة".
المصدر: لبنان 24
لبنان

"خاص لبنان24"

