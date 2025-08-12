عن السيدة الاولى: قمة الوطنية والرقي والمشاركة البنّاءة

Advertisement

أشاد مصدر يعنى بشكل مباشر بالشؤون السياحية ومتابع للمهرجانات الدولية التي تحصل في المناطق كافة، بمشاركة عقيلة رئيس الجمهورية السيدة في كل هذه الحفلات من دون إستثناء "من منطلق الجمع لا التفرقة، المساواة بين كل المناطق وأبناء الوطن ككل".وشكر المصدر "على الجهد الذي تبذله من اجل إنجاح كل هذه الحفلات التي تبقى الأساس في إظهار وجه الحضاري الثقافي والفني في الزمن العصيب الذي يمر به لبنان والمنطقة".المصدر ختم بالقول: "من ينتقد هذه المشاركات وهذا الحضور لا يفقه شيئا في معنى حضور السيدة الاولى الى اي منطقة أو مدينة لبنانية ومشاركتها في المهرجانات السياحية، لان هذا الحضور هو قمة الوطنية والرقي والمشاركة البنّاءة".