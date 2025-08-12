Advertisement

لبنان

نقمة عارمة على وزير الطاقة.. "لا بدكن ولا فيكن"

خاص "لبنان 24"

Lebanon 24
12-08-2025 | 03:15
مع موجة الحر التي ضربت لبنان في الايام الماضية، بدأت معامل الطاقة بالخروج عن الخدمة تدريجياً، ما ادى الى انقطاع شبه كامل للكهرباء عن كل لبنان، وارتفعت  عبر مواقع التواصل الاجتماعي الاصوات المنتقدة لعمل وزارة الطاقة، ومن خلفها "القوات اللبنانية" بعد حوالى 6 اشهر على تسلمهم مهامها.
واستذكر الناشطون عبر مواقع التواصل مجموعة من الفيديوهات لمسؤولين في "القوات اللبنانية" وهم يؤكدون ان مشكلة الكهرباء ستحل بأقل من 3 اشهر اذا ما استلم الحزب الملف، في حين نشر آخرون صوراً لبرادات تعمل من دون كهرباء وتحافظ على المأكولات في عز الحر.
في المقابل، اعتبر مصدر في "القوات" ان هذه الحملة المبرمجة على" القوات اللبنانية" ووزيرها جو الصدي هدفها سياسي اكثر مما هو متصل بشؤون المواطنين، خصوصاً بعد الموقف من سلاح حزب الله، مشدداً على ان ما شهدته المؤسسة في الاشهر الماضية من تحسين في التغذية الكهربائية والجباية خير دليل على صدق وعود الوزير، الا ان الاهتراء الذي يصيب الوزارة منذ سنوات لا يمكن ان يعالج بكبسة زر بل ان الامور تحتاج الى بعض الوقت. 
 
المصدر: خاص "لبنان 24"
لبنان

خاص "لبنان 24"

