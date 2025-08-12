نقمة عارمة على وزير الطاقة.. "لا بدكن ولا فيكن"

Advertisement

مع موجة الحر التي ضربت في الايام الماضية، بدأت معامل الطاقة بالخروج عن الخدمة تدريجياً، ما ادى الى انقطاع شبه كامل للكهرباء عن كل لبنان، وارتفعت عبر الاصوات المنتقدة لعمل ، ومن خلفها " " بعد حوالى 6 اشهر على تسلمهم مهامها.واستذكر الناشطون عبر مواقع التواصل مجموعة من الفيديوهات لمسؤولين في "القوات " وهم يؤكدون ان مشكلة الكهرباء ستحل بأقل من 3 اشهر اذا ما استلم الحزب الملف، في حين نشر آخرون صوراً لبرادات تعمل من دون كهرباء وتحافظ على المأكولات في عز الحر.في المقابل، اعتبر مصدر في "القوات" ان هذه الحملة المبرمجة على" القوات اللبنانية" ووزيرها هدفها سياسي اكثر مما هو متصل بشؤون المواطنين، خصوصاً بعد الموقف من سلاح ، مشدداً على ان ما شهدته المؤسسة في الاشهر الماضية من تحسين في التغذية الكهربائية والجباية خير دليل على صدق وعود الوزير، الا ان الاهتراء الذي يصيب الوزارة منذ سنوات لا يمكن ان يعالج بكبسة زر بل ان الامور تحتاج الى بعض الوقت.