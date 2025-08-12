بعد فقدان أثره.. عُثر عليه جثة في بحر دير عمار

Advertisement

‎فقد المدعو عمر نحلة مساء أمس أثناء ممارسته هواية الصيد في بحر ، وبعد عملية بحث أجراها أقاربه، عُثر عليه جثة في المياه وقد علِق في الشباك التي كان يستخدمها، وفق ما أفادت مندوبة " ".وعلى الفور حضرت الاجهزة الامنية وفرق الاسعاف وعملت على نقل الجثة إلى المستشفى.