Advertisement

لبنان

بعد فقدان أثره.. عُثر عليه جثة في بحر دير عمار

Lebanon 24
12-08-2025 | 03:53
A-
A+
Doc-P-1403727-638905937180036182.jpg
Doc-P-1403727-638905937180036182.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
‎فقد المدعو عمر نحلة مساء أمس أثناء ممارسته هواية الصيد في بحر دير عمار، وبعد عملية بحث أجراها أقاربه، عُثر عليه جثة في المياه وقد علِق في الشباك التي كان يستخدمها، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24". 
Advertisement
وعلى الفور حضرت الاجهزة الامنية وفرق الاسعاف وعملت على نقل الجثة إلى المستشفى.
 
مواضيع ذات صلة
بعد فقدان الإتّصال بها... العثور على جثة مذيعة شابة داخل شقتها كيف توفيت؟
lebanon 24
12/08/2025 13:06:13 Lebanon 24 Lebanon 24
كيف تؤثر الأطعمة الحارة على فقدان الوزن؟
lebanon 24
12/08/2025 13:06:13 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد فقدان 7 أشخاص.. هذا ما تم العثور عليه في موقع "انفجار كاليفورنيا"
lebanon 24
12/08/2025 13:06:13 Lebanon 24 Lebanon 24
أهالي دير عمار يناشدون: لوضع حد لحرق النفايات في جبل البلدة
lebanon 24
12/08/2025 13:06:13 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
06:00 | 2025-08-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:59 | 2025-08-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:53 | 2025-08-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:34 | 2025-08-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:27 | 2025-08-12 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:00 | 2025-08-12
05:59 | 2025-08-12
05:53 | 2025-08-12
05:34 | 2025-08-12
05:27 | 2025-08-12
05:00 | 2025-08-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24