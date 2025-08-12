Advertisement

لبنان

الصاروخ لم ينفجر... مسيّرة اسرائيلية تستهدف النميرية

Lebanon 24
12-08-2025 | 07:36
Doc-P-1403791-638906062849690771.jpg
Doc-P-1403791-638906062849690771.jpg photos 0
نفذت مسيّرة اسرائيلية غارة مستهدفة ورشة اشغال تعبيد زفت تابعة لبلدية النميرية كانت تعمل في حي الروس في بلدة النميرية.
ووفق المعلومات، فالصاروخ استقر في الشارع ولم ينفجر.
