الصاروخ لم ينفجر... مسيّرة اسرائيلية تستهدف النميرية

نفذت مسيّرة اسرائيلية غارة مستهدفة ورشة اشغال تعبيد زفت تابعة لبلدية النميرية كانت تعمل في حي في بلدة النميرية.ووفق المعلومات، فالصاروخ استقر في الشارع ولم ينفجر.