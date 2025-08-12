Advertisement

لبنان

الراعي اسقبل زواراً في الديمان وعرض معهم للاوضاع العامة

Lebanon 24
12-08-2025 | 08:04
Doc-P-1403803-638906079347968190.png
Doc-P-1403803-638906079347968190.png photos 0
استقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في الديمان، وزير الاشغال العامة والنقل فايز رسامني يرافقه المدير العام للوزارة غابي الحاج وعرض معه الاوضاع العامة.
وقال الوزير رسامني بعد اللقاء:" يشرفني ان اكون اليوم في زيارة غبطة البطريرك ولو متأخرا لأن واجبات الوزارة اخذت كل وقتي ،طلبت بركته وشاركته في كل امور الوزارة والامور التي تشغلنا كحكومة وتحدثنا عن الوحدة الوطنية التي تشكل الخلاص الوحيد للبنان وضرورة تقوية الدولة ومؤسساتها وتطرقنا الى اوضاع المنطقة وحاجاتها واستمعت الى اقتراحاته وملاحظاته والتي ان شاء الله سنسعى لتنفيذها".

وكان  الراعي استقبل صباحا المدير العام  السابق لمؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان المهندس جان جبران الذي اوضح للبطريرك "حقيقة ما يتداول حول وضعه بالتصرف"، مؤكدا انه "خلال سبع سنوات من توليه مهامه كان ملتزما دائما بالقانون ويعمل بضمير مهني واخلاقي وانه مؤمن بمبدأ المداورة، لكنه فوجئ بقرار وضعه بالتصروف من دون اعلامه".

وشكر جبران البطريرك  على "مواكبة عمله دائما بالصلوات". واستغرب "الاشاعات والاساءة الشخصية التي يتعرض لها عبر بعض وسائل التواصل الاجتماعي ".

واستقبل المغترب اللبناني فهيم الجميل وعقيلته السيدة مهى اللذين وضعاه في صورة الانشطة التي تقوم بها مؤسسة "مهى وفهيم الجميل " والتي بالشراكة مع الصرح البطريركي في بكركي ومطرانية سيدة لبنان في لوس أنجلوس، قدمت الجائزة المالية السنوية الأولى لكلّ من الأب جان يمين والأب جبرايل شعنين، إفساحا لهما لإستكمال دراستهما الليتورجية العليا والتعمّق في الكهنوت المسيحي الماروني.

وأثنى الراعي على عمل المؤسسة، مباركاً مبادراتها المميّزة ذات البعد الوطني والإنساني.
