الراعي اسقبل زواراً في الديمان وعرض معهم للاوضاع العامة

استقبل البطريرك الماروني الكاردينال في الديمان، وزير الاشغال العامة والنقل فايز رسامني يرافقه للوزارة غابي الحاج وعرض معه الاوضاع العامة.وقال الوزير رسامني بعد اللقاء:" يشرفني ان اكون اليوم في زيارة غبطة البطريرك ولو متأخرا لأن واجبات الوزارة اخذت كل وقتي ،طلبت بركته وشاركته في كل امور الوزارة والامور التي تشغلنا كحكومة وتحدثنا عن الوحدة الوطنية التي تشكل الخلاص الوحيد للبنان وضرورة تقوية الدولة ومؤسساتها وتطرقنا الى اوضاع المنطقة وحاجاتها واستمعت الى اقتراحاته وملاحظاته والتي ان شاء الله سنسعى لتنفيذها".وكان استقبل صباحا المدير العام السابق لمؤسسة مياه وجبل المهندس جان الذي اوضح للبطريرك "حقيقة ما يتداول حول وضعه بالتصرف"، مؤكدا انه "خلال سبع توليه مهامه كان ملتزما دائما بالقانون ويعمل بضمير مهني واخلاقي وانه مؤمن بمبدأ المداورة، لكنه فوجئ بقرار وضعه بالتصروف من دون اعلامه".وشكر جبران البطريرك على "مواكبة عمله دائما بالصلوات". واستغرب "الاشاعات والاساءة الشخصية التي يتعرض لها عبر بعض وسائل التواصل الاجتماعي ".واستقبل المغترب اللبناني فهيم الجميل وعقيلته السيدة مهى اللذين وضعاه في صورة الانشطة التي تقوم بها مؤسسة "مهى وفهيم الجميل " والتي بالشراكة مع الصرح البطريركي في بكركي ومطرانية سيدة لبنان في لوس أنجلوس، قدمت الجائزة المالية السنوية الأولى لكلّ من الأب جان يمين والأب جبرايل شعنين، إفساحا لهما لإستكمال دراستهما الليتورجية والتعمّق في الكهنوت المسيحي الماروني.وأثنى الراعي على عمل المؤسسة، مباركاً مبادراتها المميّزة ذات البعد الوطني والإنساني.