لبنان

ضاهر زار الحجار

Lebanon 24
12-08-2025 | 12:16
 قام النائب ميشال ضاهر بزيارة وزير الداخلية والبلديات العميد أحمد الحجار، يرافقه كل من رئيس بلدية القرزل ورئيس اتحاد بلديات قضاء زحلة ملحم الغصان، رئيس بلدية الناصرية ورئيس اتحاد بلديات شرق زحلة فواز الترشيشي، رئيس بلدية قب الياس ورئيس اتحاد بلديات البقاع الأوسط صلاح طالب، رئيس بلدية بر الياس الدكتور رضى الميس، ورئيس بلدية رعيت ضاهر قازار.
وخلال اللقاء، تم التطرق إلى أبرز المشاكل والاحتياجات التي تواجه بلدات قضاء زحلة، حيث طالب المجتمعون بالسماح للبلديات بإصدار تراخيص البناء التي لا تتجاوز مساحتها ال١٢٠ متر مربع، نظراً لكون غالبية الأراضي في القضاء ليست 2400 سهم، ما يجعل الحصول على تراخيص وفق شروط التنظيم المدني أمراً متعذراً. وتمّ الاتفاق على أن يُصار الى تقديم اقتراح قانون في مجلس النواب لهذه الغاية.
كما شدد الحاضرون على ضرورة تسليم الهبة المقدمة من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين UNHCR إلى بلدات البقاع، والتي تتمثل ب١٦ آلية للدفاع المدني، وفقا للجدول التالي:

- سيارة اسعاف لكل من المراكز التالية: البقاع الإقليمي/ المصنع / بدنايل / قب الياس
- شاحنة اطفاء لكل من المراكز التالية: البقاع الإقليمي/ المصنع / بدنايل
- ⁠جرافة skid-steer loader لكل من المراكز التالية: البقاع الإقليمي/ المصنع / بدنايل
- ⁠حفارة لكل من المراكز التالية: البقاع الإقليمي/ المصنع / بدنايل
- مركبة وحدة انقاذ لكل من المراكز التالية: البقاع الإقليمي/ المصنع / بدنايل
- ⁠شاحنة اطفاء حريق مع سلالم انقاذ لمركز البقاع الإقليمي لخدمة كل اهل البقاع

مؤكدين على عدم المساس بهذا الحق أو تحويله إلى قرى لم تُخصص لها هذه المساعدة في الأساس، وخاصة بعد موجة الحرائق التي تضرب سهل البقاع وما ينتج عنها من خسائر وإصابات.
ضاهر زار سلام: لتحييد لبنان عن الصراعات الإقليمية
lebanon 24
12/08/2025 22:47:08 Lebanon 24 Lebanon 24
ضاهر: المطلوب التعاون بين الجميع للخروج من هذه المرحلة الصعبة
lebanon 24
12/08/2025 22:47:08 Lebanon 24 Lebanon 24
ضاهر: إنها لحظة تاريخية وفاصلة في إعادة بناء الوطن
lebanon 24
12/08/2025 22:47:08 Lebanon 24 Lebanon 24
ضاهر في ذكرى 4 اب: تحيّة الى أهالي الضحايا الذين يواصلون رفع الصوت
lebanon 24
12/08/2025 22:47:08 Lebanon 24 Lebanon 24
