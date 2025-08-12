ضاهر زار الحجار

Advertisement

قام النائب ميشال بزيارة والبلديات العميد ، يرافقه كل من رئيس بلدية القرزل ورئيس اتحاد بلديات قضاء ملحم الغصان، رئيس بلدية الناصرية ورئيس اتحاد بلديات شرق زحلة فواز الترشيشي، رئيس بلدية قب الياس ورئيس اتحاد بلديات الأوسط صلاح طالب، رئيس بلدية بر الياس الدكتور رضى الميس، ورئيس بلدية رعيت ضاهر قازار.وخلال اللقاء، تم التطرق إلى أبرز المشاكل والاحتياجات التي تواجه بلدات قضاء زحلة، حيث طالب المجتمعون بالسماح للبلديات بإصدار تراخيص البناء التي لا تتجاوز مساحتها ال١٢٠ ، نظراً لكون غالبية الأراضي في ليست 2400 سهم، ما يجعل الحصول على تراخيص وفق شروط التنظيم المدني أمراً متعذراً. وتمّ الاتفاق على أن يُصار الى تقديم اقتراح قانون في مجلس النواب لهذه الغاية.كما شدد الحاضرون على ضرورة تسليم الهبة المقدمة من UNHCR إلى بلدات البقاع، والتي تتمثل ب١٦ آلية للدفاع المدني، وفقا للجدول التالي:- سيارة اسعاف لكل من المراكز التالية: البقاع الإقليمي/ المصنع / بدنايل / قب الياس- شاحنة اطفاء لكل من المراكز التالية: البقاع الإقليمي/ المصنع / بدنايل- ⁠جرافة skid-steer loader لكل من المراكز التالية: البقاع الإقليمي/ المصنع / بدنايل- ⁠حفارة لكل من المراكز التالية: البقاع الإقليمي/ المصنع / بدنايل- مركبة وحدة انقاذ لكل من المراكز التالية: البقاع الإقليمي/ المصنع / بدنايل- ⁠شاحنة اطفاء حريق مع سلالم انقاذ لمركز البقاع الإقليمي لخدمة كل اهل البقاعمؤكدين على عدم المساس بهذا الحق أو تحويله إلى قرى لم تُخصص لها هذه المساعدة في الأساس، وخاصة بعد موجة الحرائق التي تضرب سهل البقاع وما ينتج عنها من خسائر وإصابات.