لبنان

هل كان عملاً مُدبرًا؟ هذا ما كُشف عن سبب انقطاع الكهرباء في لبنان

Lebanon 24
12-08-2025 | 12:55
كشف وزير الطاقة جو صدّي لـmtv عن تلقي معلومات غير مؤكدة بشأن عمليات تخريب في معامل الكهرباء، مؤكداً أنه طلب من النيابة العامة التحقيق فيها. وأوضح أن المعامل قديمة والشبكة بحاجة ماسة للصيانة، مشيراً إلى العمل على استقدام مستثمرين عرب لدعم القطاع.
وأضاف صدّي أن الوزارة تجري مفاوضات مع الكويت لشراء أربع بواخر فيول، بينها اثنتان مجانًا، مؤكداً عدم وجود أي مشكلة مع النفط العراقي وأن العقد مع العراق ما زال ساري المفعول.

وأفادت عن أن الهيئة الناظمة للكهرباء أصبحت جاهزة لعرضها على مجلس الوزراء، بعد سنوات من الامتناع عن إنشائها.
