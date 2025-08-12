هل كان عملاً مُدبرًا؟ هذا ما كُشف عن سبب انقطاع الكهرباء في لبنان

Advertisement

كشف جو صدّي لـmtv عن تلقي معلومات غير مؤكدة بشأن عمليات تخريب في معامل الكهرباء، مؤكداً أنه طلب من التحقيق فيها. وأوضح أن المعامل قديمة والشبكة بحاجة ماسة للصيانة، مشيراً إلى العمل على استقدام مستثمرين عرب لدعم القطاع.وأضاف صدّي أن الوزارة تجري مفاوضات مع لشراء أربع بواخر فيول، بينها اثنتان مجانًا، مؤكداً عدم وجود أي مشكلة مع وأن العقد مع ما زال ساري المفعول.وأفادت عن أن الهيئة الناظمة للكهرباء أصبحت جاهزة لعرضها على ، من الامتناع عن إنشائها.