إعلان وظيفي يثير التساؤلات

أكدت عدة فتيات لـ" " وجود شركة مقرها في ، تقوم بنشر إعلانات على تطلب موظفين برواتب مغرية تبدأ من 700 دولار وتصل حتى 1000 دولار.دفع هذا العديد منهن إلى التواصل مع الشركة وحجز مواعيد لإجراء مقابلات عمل.خلال المقابلات، تُجمع كافة المعلومات الشخصية للمتقدمات، ثم يُبلغن بأنهن سينتظرن ردًا بشأن قبولهن في الوظيفة.بعد مرور عدة أيام، تتواصل الشركة مع بعض المتقدمات لبدء عملية التوظيف، لكنها تفاجئهن بإبلاغهن بنقل مقر العمل فجأة إلى ، حيث سيُطلب منهن الانتقال للعمل هناك.أثار هذا التحول المفاجئ استغراب المواطنين وتساؤلاتهم حول سبب طلب الشركة لفتيات من للعمل هناك.فيما تستمر الشركة في نشر الإعلان يوميًا على مواقع التواصل الاجتماعي، معلنة رغبتها في توظيف موظفين في صيدا رغم ادعائها نقل عملها إلى سوريا.