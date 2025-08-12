Advertisement

لبنان

إطلاق نار في مطار بيروت.. إليكم ما حصل

Lebanon 24
12-08-2025 | 16:33
أفادت مندوبة "لبنان24" عن حصول إطلاق نار في موقف السيارات، في مطار بيروت.
وحسب المعلومات، فإنّ أحد عناصر جهاز أمن المطار تعرّف على أحد المطلوبين الذي كان ينتظر أحد القادمين من الخارج، وخلال محاولة إلقاء القبض عليه، فرّ المطلوب، ليبادر العنصر إلى إطلاق النار على قدمه.
 
وتم فتح تحقيق بإشراف القضاء المختص.
