إطلاق نار في مطار بيروت.. إليكم ما حصل

Advertisement

أفادت مندوبة " " عن حصول إطلاق نار في ، في .وحسب المعلومات، فإنّ أحد عناصر جهاز أمن تعرّف على أحد المطلوبين الذي كان ينتظر أحد القادمين من الخارج، وخلال محاولة إلقاء القبض عليه، فرّ المطلوب، ليبادر العنصر إلى إطلاق النار على قدمه.