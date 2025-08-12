لاريجاني في بيروت اليوم: تهدئة ام التفاف على قرار "حصرية السلاح"؟

Advertisement

يصل أمين عام المجلس الأمن القومي الإيراني علي لاريجاني، إلى اليوم للقاء المسؤولين في زيارة تحمل علامات استفهام لناحية التوقيت والأهداف، لا سيما بعد قرار الحكومة بشأن حصرية السلاح وما تلاه من سجالات ومواقف وايضا من تصريحات لمسؤولين إيرانيين اثارت ردود فعل مختلفة.الموفد الإيراني حُددت له مواعيد مع رؤساء الجمهورية جوزيف عون ومجلس النواب نبيه بري والحكومة نواف سلام، بينما لن يكون هناك لقاء بين لاريجاني ووزير الخارجية يوسف رجّي، حسب مصادر .وقالت المصادر لـ«الشرق الأوسط» إن لاريجاني لم يطلب موعداً للاجتماع مع الوزير رجّي، لكنه إذا طلب كان سيقابَل بالرفض بُعيد كل التصريحات غير المقبولة التي صدرت عن مسؤولين إيرانيين إثر اتخاذ الحكومة قرارها حول حصرية السلاح وسحب سلاح «حزب الله».وعن عنوان هذه الزيارة التي تأتي بعد زيارة لاريجاني إلى العراق وما هو متوقع منها، تقول مصادر وزارية مقربة من رئاسة الجمهورية إنه «لا يمكن التنبؤ بنتائج هذه الزيارة وما ستحمله قبل أن تحصل، بل علينا الانتظار ليبنى على الشيء مقتضاه على ضوء ما سيحمله وما سيتحدث به الموفد الإيراني»، وتؤكد: «هناك ثوابت بالنسبة إلى الرئيس جوزيف عون لطالما أكد عليها ويكرّرها بشكل دائم، وإذا كان هناك حاجة إلى تكرارها أمام الزائر الإيراني سيقوم بذلك».وكتبت" نداء الوطن": دخلت خط إسناد " " كما لاح من قرار طهران إيفاد الأمين للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي لاريجاني إلى بيروت وسط تناقضات في الموقف الرسمي الإيراني من قرار السلاح ما أشار إلى محاولة إيرانية في الربع الساعة الأخير للالتفاف على القرار اللبناني.وأكدت أوساط وزارية لـ "نداء الوطن" أمس أن الدولة دخلت في كباش سياسي مع "حزب الله" الذي يلقى إسنادًا معلنًا من إيران حتى إشعار آخر وسط إصرار مستمر من رئيس الجمهورية جوزاف عون ورئيس الحكومة نواف سلام على نزع السلاح غير الشرعي وتطبيق قراري الحكومة في 5 و7 آب الجاري.وفي السياق نفسه، علم من مصادر مطّلعة، أنّ الزيارة المرتقبة لأمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي لاريجاني، إلى بيروت، تأتي بطلب مباشر من "حزب الله"، وتهدف إلى أمرين أساسيين: أوّلهما، احتواء التوتّر المتصاعد بين "الحزب" والحكومة ، على خلفية قرار الأخير بتكليف الجيش اللبناني وضع جدول زمني لسحب السلاح غير الشرعي من مختلف المناطق اللبنانية، وهو ما واجهه "حزب الله" باعتراض حاد، عبّر عنه مسؤولوه علناً، وفي الشارع. أمّا الهدف الثاني، فهو تخفيف حدّة الاحتقان، الرسمي اللبناني تجاه إيران، بعد ما اعتُبر تحديًا مباشرًا لقرارات الحكومة من قبل اثنين من كبار المسؤولين الإيرانيين، هما مستشار المرشد الأعلى للشؤون الدولية علي أكبر ولايتي، ووزير الخارجية عباس عرقجي، في مواقف اعتُبرت تجاوزًا للأعراف الدبلوماسية، وتدخلًا صريحًا وفجًا في الشأن السيادي اللبناني في لحظة سياسية دقيقة يمرّ بها ، وسط ضغوط دولية متزايدة لدفع الحكومة اللبنانية نحو تنفيذ الإصلاحات السياسية والأمنية المطلوبة، لا سيّما تلك المرتبطة بحصر السلاح بيد الدولة.وبحسب المعلومات، فإنّ لاريجاني سيحمل معه رسائل تهدئة من القيادة الإيرانية، في محاولة لإعادة ضبط إيقاع العلاقة بين "حزب الله" والدولة، خصوصًا مع اتّساع الهوة بين مواقف "الحزب" وبعض مكوّنات الحكومة، على خلفية ملفّ السلاح، والقرار اللبناني بحصره بالمؤسسات الرسمية الشرعية، بما يتوافق مع خطاب القسم والبيان الوزاري والقرارات الدولية ذات الصلة، وفي مقدّمها القرار 1701 .في السياق نفسه، يُنتظر أن يلعب رئيس مجلس النواب دورًا مسهّلًا لمهمّة لاريجاني، من خلال توفير الغطاء السياسي للزيارة، وتدوير الزوايا مع رئيس الحكومة نوّاف سلام. إلاّ أنّ برّي، بحسب المعلومات نفسها، لم يكتفِ بدور الوسيط التقليدي، بل نقل عبر قنواته الخاصة، رسالة واضحة إلى طهران، مفادها أنّ شيعة لبنان لا يمكنهم إلاّ أن يكونوا مع الدولة ومؤسساتها، وأنّ ما عدا ذلك هو انتحار سياسي وأمني لا طائل منه.وتقول مصادر رفيعة المستوى، إنّ الصراع بين منطق الدولة ومنطق السلاح بلغ مرحلة دقيقة، تتطلّب أكثر من مجرّد رسائل تهدئة، لا تعدو كونها إبراً في جسد سياسي متعب... بلّ تتطلّب قرارات جريئة لا تزال غائبة.وكتبت" الديار": اشارت المصادر الى ان رئيس الحكومة الذي كان من اول «المرحبين» بالزيارة، سيبلغ ضيفه الايراني استياء لبنان من المواقف الاخيرة التي صدرت عن مسؤولين في الجمهورية الاسلامية والتي تتعارض مع ما سبق وتم الاتفاق عليه سابقا من فتح صفحة جديدة من العلاقات بين البلدين.هذا وعلم ان نقطة جسر الكوكودي – طريق المطار ستشهد تجمعا شعبيا لاستقبال لاريجاني «بما يليق بمكانته»، وفقا لما جاء في الدعوة التي وجهت لجمهور المقاومة للمشاركة.مصادر دبلوماسية مطلعة في بيروت قرات في الزيارة الايرانية، هجوما ايرانيا مضادا، بداته من العراق وامتد الى لبنان، عشية استئناف الاتصالات والجهود لاطلاق جولة مفاوضات نووية جديدة مع واشنطن، بالتزامن مع مواقف طهران العالية السقف تجاه ملفات بيروت وبغداد، في إشارة إيرانية واضحة لتاكيد نفوذها وحضورها في هذين البلدين دعم حلفائها، حيث لها دورها ورايها غير القابلين للتجاهل.وكتبت" البناء":توقعت مصادر سياسية متابعة رغم كل الحملة التي تنظمها دوائر معادية للمقاومة ضد الزيارة، أن يطرح لاريجاني قلق إيران الأمني الإقليمي اذا انفجر الوضع طائفياً في أيّ من بلدان المنطقة خصوصاً لبنان، مؤكداً تمسّك إيران بالمناخ الإيجابي الذي أعقب المصالحة مع ، والحرص على العلاقات بين الطوائف والمذاهب اعتماد لغة الحوار بينها، ضماناً لعدم منح خطط التخريب الذي تسعى إليه «إسرائيل» لضرب علاقات الطوائف والمذاهب، مؤكداً التزام إيران بدعم الدولة اللبنانيّة للحفاظ على وحدة لبنان وسيادته، واستعدادها للمساهمة في كل ما من شأنه أن يساعد على خلق بيئة مناسبة للحوار الوطنيّ الذي وعد به رئيس الجمهورية حول الاستراتيجية الدفاعية، وتحصين العلاقة بين الدولة والمقاومة في قلب هذه الاستراتيجية.وبانتظار ما سيحمله لاريجاني، تلقى زيارته رفضاً من قِبل قوى لبنانية معارضة، حيث ارتفعت بعض الأصوات المطالبة بعدم استقباله.في هذا الإطار، دعا عضو «اللقاء الديمقراطي» النائب بلال عبد الله في حديث إذاعي، بعض الموفدين إلى أن «يريحوا لبنان قليلاً»، قائلاً: «تكفينا حروب الآخرين على أرضنا، وهذا البلد يحتاج إلى الراحة».وأمل من الموفدين الآخرين، «حمل ضمانات تحمي لبنان، والضغط كما يجب على لتكفّ عن عدوانيّتها واغتيالاتها اليومية، وعن استباحة الأجواء والأرض اللبنانية، ولتنفّذ الانسحاب من الأراضي اللبنانية وتعيد الأسرى»، في إشارة إلى الزيارة المرتقبة للمبعوث الأميركي توم براك إلى بيروت الأسبوع المقبل.كذلك، كتب عضو كتلة «اللقاء الديمقراطي» النائب أكرم شهيّب، على حسابه عبر منصة إكس»: «إن زيارات المسؤولين الإيرانيين مؤخراً وقرارات التدخل مجدداً في لبنان، بعد كل الذي جرى، قرارات سطحيّة وغير واقعية وأحلام واهمة»، وختم: قائلاً: «يللي استحوا ماتوا».وأكد السفير الإيراني في لبنان أن زيارة أمين المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران، علي لاريجاني، إلى بيروت تصب في مصلحة البلدين حيث سيلتقي كبار المسؤولين.وقال أماني في منشور عبر حسابه على منصة «إكس»، إن لاريجاني سيصل «بعد ساعات قليلة، إلى بيروت، في زيارة تأتي في مرحلة مصيرية من تاريخ لبنان»، مشيراً إلى أنه «سيزور كبار المسؤولين اللبنانيين ويلتقي بنخبة من الشخصيات السياسية و الفكرية».وأوضح السفير الإيراني في لبنان، أن أمين المجلس الأعلى للأمن القومي، «سيعبّر في لقاءات صريحة عن وجهة نظر إيران ورؤيتها»، مشدداً على أن «نتائج هذه المحادثات ستصب في مصلحة البلدين وأمنهما واستقرارهما».