Advertisement

لبنان

"أفعى فلسطين" السامة تنتشر في لبنان... حالات لدغ متزايدة والعلاج غير متوفر

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
13-08-2025 | 06:30
A-
A+
Doc-P-1404109-638906754372179257.webp
Doc-P-1404109-638906754372179257.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
مع تصاعد درجات الحرارة واشتداد موجة الحرّ التي اجتاحت لبنان، متجاوزة عتبة الـ 40 درجة في العديد من المناطق، ظهرت أزمة جديدة أضافت عبئًا إلى معاناة المواطنين.
Advertisement

فقد دفعت هذه الظروف القاسية الأفاعي للخروج من مخابئها، ولا سيما "أفعى فلسطين" السامة التي باتت تنتشر بشكل لافت في مناطق واسعة .

ما هي "أفعى فلسطين"؟
"أفعى فلسطين" تنتمي إلى جنس الحنفش ضمن فصيلة الأفعويات، وهي أفعى سامة تتواجد في لبنان وفلسطين وسوريا والأردن. تُعد من أكثر أنواع الأفاعي التي تسبب حالات لدغات في المناطق التي تنتشر فيها.

تنتشر "أفعى فلسطين" بكثرة في بيئتها الطبيعية، ولا يعد أمرًا غريبًا رؤيتها قرب المنازل والأبنية المختلفة، وحتى في الأراضي العشبية المحيطة.

تتسبب لدغتها بألم حاد في موضع العضة، يعقبه تورم يتطور تدريجيًا إلى اسوداد وتقرح في الجلد. قد يدخل المصاب في حالة صدمة خطيرة، مع احتمال أن تؤدي اللدغة إلى بتر العضو المصاب أو الوفاة في حال تأخر العلاج.

نقص العلاج يهدد حياة المصابين
مؤخرًا، شهدت بلدة فنيدق في عكار حادثة لدغة "أفعى فلسطين"، حيث تعرّض الشاب محمد لعضة خطيرة استدعت نقله إلى المستشفيات الحكومية. لكن المفاجأة كانت بإبلاغ عائلته أن المستشفيات تفتقر إلى إبر مضادة لسم الأفعى، ودعته للتوجه نحو سوريا لتلقي العلاج.

وليس محمد الوحيد، فقد سُجلت ثلاث حالات مماثلة، أحدهم نُقل إلى سوريا لتلقي العلاج، وشاب سوري يخضع للعلاج في مستشفى الجامعة الأميركية، حيث يتوفر الترياق فقط هناك، إلى جانب شاب من منطقة رأس المتن نُقل إلى مستشفى إيمان في عاليه، الذي عانى كثيرًا قبل أن يعثر له على الأمصال.

أزمة الانقطاع والنقص الحاد في الأمصال المستوردة، التي كان مصدرها الرئيسي سوريا ودول الجوار، تفاقمت بشكل كبير بعد تعرض المصنع السوري المنتج للمصل للقصف.

أصبح تأمين العلاج أكثر تعقيدًا، ليس فقط لصعوبة الحصول على الأمصال، بل أيضًا لأن بعض الأمصال المتوفرة تفتقر إلى الفعالية المطلوبة نتيجة لاختلاف أنواع الأفاعي المنتشرة في لبنان.

مناشدات عاجلة من المواطنين لوزارة الصحة
تسببت هذه الأزمة في قلق واسع بين المواطنين، الذين توجهوا بنداء عاجل عبر "لبنان 24" إلى وزارة الصحة للمسارعة في تأمين العلاج للمصابين بلدغات الأفاعي.

وطالبوها بتوفير الأمصال والترياق اللازمة فورًا في جميع المستشفيات والمراكز الطبية، لأن هذا حق أساسي لهم، وليس من المقبول أن يُجبروا على البحث عن العلاج في الخارج، خصوصًا في ظل ارتفاع حالات اللدغات بشكل كبير يوميًا ومخاطرها المتزايدة مع موجة الحر الشديدة.

كما يلح المواطنون على أهمية إطلاق حملات توعية مكثفة، تركز على الوقاية والتصرف الصحيح عند التعرض للعضات، مع ضمان وصول الدعم الطبي السريع إلى المناطق النائية والريفية، حيث تتركز معظم الحوادث.
المصدر: "رصد" لبنان 24
مواضيع ذات صلة
بالصورة.. شبان يقضون على "أفعى سامة" في لبنان
lebanon 24
13/08/2025 16:37:23 Lebanon 24 Lebanon 24
تتميز برأسها العريض.. ديدان "سامّة" تنتشر وتُثير ذعر السكان (فيديو)
lebanon 24
13/08/2025 16:37:23 Lebanon 24 Lebanon 24
"منشورات" تنتشر في لبنان.. تحريضية وخطيرة!
lebanon 24
13/08/2025 16:37:23 Lebanon 24 Lebanon 24
بالصور: أفعى داخل شاحنة محمّلة بالخضار والفاكهة
lebanon 24
13/08/2025 16:37:23 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

مقالات لبنان24

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

"خاص لبنان24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
09:28 | 2025-08-13
09:24 | 2025-08-13
09:20 | 2025-08-13
09:13 | 2025-08-13
09:00 | 2025-08-13
08:46 | 2025-08-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24