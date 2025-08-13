Advertisement

لبنان

عن توسعة مطمر الجديدة... هذا ما قاله كنعان

Lebanon 24
13-08-2025 | 03:02
A-
A+
Doc-P-1404115-638906763499807113.jpg
Doc-P-1404115-638906763499807113.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
 كتب النائب ابراهيم كنعان عبر حسابه على منصة "إكس": "اذكّر الحكومة المجتمعة اليوم، وعلى جدول أعمالها بند للنفايات ان لا امكان على الإطلاق وبحسب كل التقارير الرسمية الموجودة لديها لتوسعة مطمر الجديدة، كما لا طاقة لأهل المنطقة على احتمال استمرار المجزرة البيئية والصحية في ساحل المتن الشمالي وذلك بخلاف كل القرارات والوعود والالتزامات الحكومية منذ ٢٠١٦ وحتى اليوم. باختصار سنواجه أي خطة لاستمرار هذا الوضع".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
عن جلسة الثلاثاء.. هذا ما قاله وزير الزراعة
lebanon 24
13/08/2025 13:25:56 Lebanon 24 Lebanon 24
عن برّاك... هذا ما قاله وئام وهاب
lebanon 24
13/08/2025 13:25:56 Lebanon 24 Lebanon 24
هذا آخر ما قاله ترامب عن موسكو وغزة
lebanon 24
13/08/2025 13:25:56 Lebanon 24 Lebanon 24
عن إدخال المساعدات لغزة.. هذا ما قاله سموتريتش
lebanon 24
13/08/2025 13:25:56 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:15 | 2025-08-13
06:10 | 2025-08-13
05:52 | 2025-08-13
05:38 | 2025-08-13
05:21 | 2025-08-13
05:21 | 2025-08-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24