تم افتتاح مبنى بلدية ددّه بعد تجديده وإضافة طبقة إليه خلال احتفال نظمته البلدية وكرمت خلاله شخصيات.فقد كرّم رئيس البلدية البروفسور هنري الزاخم كل من: الشيخ الدكتور الأمير خليل ، المديرة هيام قبرصي سعد، سعد، الدكتور نبيل الأيوبي، الدكتور مكرم البشواتي، ونائب رئيس ، "الذين ساهموا في رفع اسم ددّه عاليًا في مجالات عدة".وقد حلّ الشيخ خليل الزاخم ضيف شرف في هذا الاحتفال الذي جمع أهالي البلدة والفاعليات الرسمية والاجتماعية، في أجواء احتفالية عكست روح الوفاء والتقدير لعطاءات أبناء ددّه.واشادت الكلمات التي القيت بأهمية العطاء والتعاون بين أبناء البلدة .