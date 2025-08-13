Advertisement

لبنان

افتتاح مبنى بلدية ددّه بعد تجديده

Lebanon 24
13-08-2025 | 03:41
A-
A+
Doc-P-1404129-638906786771092078.png
Doc-P-1404129-638906786771092078.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تم افتتاح مبنى بلدية ددّه بعد تجديده وإضافة طبقة إليه خلال احتفال نظمته البلدية وكرمت خلاله شخصيات.


فقد كرّم رئيس البلدية البروفسور هنري الزاخم كل من: الشيخ الدكتور الأمير خليل الأيوبي، المديرة هيام قبرصي سعد، نقولا إلياس سعد، الدكتور نبيل الأيوبي، الدكتور مكرم البشواتي، ونائب رئيس اتحاد بلديات الكورة ربيع الأيوبي،  "الذين ساهموا في رفع اسم ددّه عاليًا في مجالات عدة".
Advertisement

وقد حلّ الشيخ خليل الزاخم ضيف شرف في هذا الاحتفال الذي جمع أهالي البلدة والفاعليات الرسمية والاجتماعية، في أجواء احتفالية عكست روح الوفاء والتقدير لعطاءات أبناء ددّه.

واشادت الكلمات التي القيت بأهمية العطاء والتعاون بين أبناء البلدة .
مواضيع ذات صلة
النائب ستريدا جعجع خلال افتتاح مهرجانات الارز الدولية: نعود اليوم لإحياء هذا المهرجان بعد توقف قسري
lebanon 24
13/08/2025 13:27:05 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس بلدية بات يام في ​تل أبيب​: أكثر من 100 عائلة فقدت منازلها بعد تضر 61 مبنى ومن المتوقعة هدم 6 أو 7 منها جراء الهجوم الصاروخي الإيراني
lebanon 24
13/08/2025 13:27:05 Lebanon 24 Lebanon 24
تعرّض مبنى بلدية رأس بعلبك لعملية تخريب وتكسير
lebanon 24
13/08/2025 13:27:05 Lebanon 24 Lebanon 24
بلدية صور افتتحت الموسم الصيفي 2025 على الكورنيش البحري
lebanon 24
13/08/2025 13:27:05 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:15 | 2025-08-13
06:10 | 2025-08-13
05:52 | 2025-08-13
05:38 | 2025-08-13
05:21 | 2025-08-13
05:21 | 2025-08-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24