الشيخ أحمد القطان: لبنان بحاجة لدولة قوية وجيش قادر على حماية السيادة

أكد رئيس جمعية قولنا والعمل الشيخ الدكتور أحمد ، خلال إحياء ذكرى انتصار 2006 في ، على ضرورة تعزيز قوة وسيادة الجيش، مشددًا على أن العدو يواصل الاعتداء على في البحر والأرض والسماء.وقال القطان: "لا أحد يريد إلغاء الدولة، ولكن نريدها قوية لحماية أرضنا وشعبنا. دماء لم تجف بعد، والعدو لا يزال يهدد سيادتنا". وأكد أن قرار الحكومة الأخير يثير القلق، داعيًا كل ، بما في ذلك الرؤساء الثلاثة والحكومة، إلى التحلي بالمسؤولية والتعامل بحكمة مع التحديات.واختتم القطان بالتأكيد على ، قائلاً: "إما أن نكون يداً واحدة لمواجهة الأخطار، أو نستشهد وننتصر معًا، لا خيار ثالث لمن يحلم بنزع سلاح العز والكرامة".