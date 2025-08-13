Advertisement

لبنان

الشيخ أحمد القطان: لبنان بحاجة لدولة قوية وجيش قادر على حماية السيادة

Lebanon 24
13-08-2025 | 08:22
Doc-P-1404231-638906952150819437.png
Doc-P-1404231-638906952150819437.png photos 0
أكد رئيس جمعية قولنا والعمل الشيخ الدكتور أحمد القطان، خلال إحياء ذكرى انتصار تموز 2006 في مدينة بعلبك، على ضرورة تعزيز قوة الدولة اللبنانية وسيادة الجيش، مشددًا على أن العدو الإسرائيلي يواصل الاعتداء على لبنان في البحر والأرض والسماء.
وقال القطان: "لا أحد يريد إلغاء الدولة، ولكن نريدها قوية لحماية أرضنا وشعبنا. دماء الشهداء لم تجف بعد، والعدو لا يزال يهدد سيادتنا". وأكد أن قرار الحكومة الأخير يثير القلق، داعيًا كل أركان الدولة، بما في ذلك الرؤساء الثلاثة والحكومة، إلى التحلي بالمسؤولية والتعامل بحكمة مع التحديات.

واختتم القطان بالتأكيد على الوحدة الوطنية، قائلاً: "إما أن نكون يداً واحدة لمواجهة الأخطار، أو نستشهد وننتصر معًا، لا خيار ثالث لمن يحلم بنزع سلاح العز والكرامة".
