Advertisement

لبنان

عاجلٌ من الجنوب.. قصفٌ مدفعي إسرائيليّ يستهدف بليدا

Lebanon 24
13-08-2025 | 12:46
A-
A+
Doc-P-1404341-638907112695587952.jpg
Doc-P-1404341-638907112695587952.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أطلق العدو الإسرائيليّ، مساء الأربعاء، قذائف مدفعية باتجاه أطراف بلدة بليدا في جنوب لبنان.
Advertisement
 
كذلك، عمد جنو العدو الإسرائيلي على إطلاق رصاص كثيف من موقع رويسات العلم باتجاه أطراف بلدة كفرشوبا.
 
 
 
 
مواضيع ذات صلة
في الجنوب.. قصف مدفعيّ إسرائيلي يستهدف عيتا الشعب
lebanon 24
14/08/2025 02:11:44 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان24": قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف أطراف بلدة الوزاني في جنوب لبنان
lebanon 24
14/08/2025 02:11:44 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان24": قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف أطراف بلدة شبعا - جنوب لبنان
lebanon 24
14/08/2025 02:11:44 Lebanon 24 Lebanon 24
إعلام فلسطيني: قصف مدفعي إسرائيلي استهدف وسط مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة
lebanon 24
14/08/2025 02:11:44 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:57 | 2025-08-13
16:50 | 2025-08-13
16:48 | 2025-08-13
16:25 | 2025-08-13
16:18 | 2025-08-13
16:00 | 2025-08-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24