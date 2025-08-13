عاجلٌ من الجنوب.. قصفٌ مدفعي إسرائيليّ يستهدف بليدا

أطلق العدو الإسرائيليّ، مساء الأربعاء، قذائف مدفعية باتجاه أطراف بلدة بليدا في .

كذلك، عمد جنو العدو على إطلاق رصاص كثيف من موقع رويسات باتجاه أطراف بلدة كفرشوبا.