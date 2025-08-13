Advertisement

لبنان

في صيدا.. "جثة" داخل منزل!

Lebanon 24
13-08-2025 | 13:55
Doc-P-1404358-638907155258721873.jpg
Doc-P-1404358-638907155258721873.jpg photos 0
عُثر في منطقة الفوار بمدينة صيدا، مساء الأربعاء، على جثة رجل داخل أحد المنازل.
وعلى الأثر، عملت فرق الإسعاف على نقل الجثة إلى إحدى المستشفيات، فيما باشرت القوى الأمنية تحقيقاتها بالحادثة.
 
 
