في صيدا.. "جثة" داخل منزل!

عُثر في منطقة بمدينة ، مساء الأربعاء، على جثة رجل داخل أحد المنازل.

وعلى الأثر، عملت فرق الإسعاف على نقل الجثة إلى إحدى المستشفيات، فيما باشرت القوى الأمنية تحقيقاتها بالحادثة.