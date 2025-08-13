كاميرا ترصده.. شاهدوا ماذا فعل لاريجاني في السرايا

رصدت عدسات الكاميرات، اليوم الأربعاء، لحظة قيام أمين للأمن القومي في علي لاريجاني بإمساك يد رئيس الحكومة قبيلَ لقائهما في السرايا الحكوميّ.

Advertisement

الصورة تناقلها ناشطون، وقاموا بشكل خاص بالإشارة إلى يد سلام المشبوكة بيد لاريجاني، معتبرين أن المشهد يدلّ على "ودية" لا تتقاطع مع المعلومات التي جرى تسريبها عن اللقاء.

وكانت مصادر صحفية ذكرت أن لاريجاني، أبدى خلال لقائه بسلام، استعداد بلاده لمُساعدة .

المصادر الصحفية ذكرت أن سلام كان صارماً جداً في كلامه مع لاريجاني لجهة رفض المواقف الأخيرة، مشيرة إلى أن "اللقاء بين سلام ولاريجاني كان متشنجاً، وكان لسلام جواب على كل طرحٍ قدمه ضيفه ".

في المقابل، تقول المعلومات إنّ "لاريجاني أوصل رسالة بين السطور تفيد بوجوب عدم السير بالورقة الأميركية لأن ذلك ستكون له عواقب داخلية وتصعيد قد لا يتحملها لبنان، إلا أن سلام كان له ردّ على كل ما صدر عن لاريجاني".

وتلفت المعلومات إلى أنَّ " ترى في زيارة لاريجاني محاولة واضحة لطهران للضغط داخلياً وإفشال خطة الحكومة وقد يكون لها ردّ أميركي من خلال فرض عقوبات على ".