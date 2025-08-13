قضى مساحة واسعة من الأشجار.. حريق كبير في راشيا الفخار

اندلع حريق كبير اليوم في أحراج بلدة الفخار، ما استدعى تدخل عناصر الدفاع المدني من مراكز راشيا الفخار، جديدة ، ، الخلوات وحاصبيا.

وعملت العناصر لأكثر من 3 ساعات متواصلة على إخماد النيران التي قضت على مساحة شاسعة من الاشجار الحرجية والاشجار المثمرة والزيتون المعمر.



وخلال عمليات الإطفاء، أُصيب رئيس في راشيا الفخار بحروق في وجهه ويديه، نُقل على إثرها إلى الحكومي في لتلقي العلاج.



وأفيد عن تجدّد الحريق في الموقع نفسه مساء، فيما توجّه عناصر الدفاع المدني مجدداً إلى المكان واستطاعوا السيطرة على النيران ومنع تمددها.