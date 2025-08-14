وزيرة البيئة: ورقة برّاك بمثابة "استسلام"

Advertisement

أوضحت وزيرة البيئة ، أن هناك اتفاقًا ضمنيًا على تأجيل إقرار بند حصرية السلاح، إلا أنه لم يتم الالتزام بهذا الاتفاق.وأضافت الزين في حديثها لقناة "الجديد" أن التمهل قبل انعقاد الجلستين الوزاريتين كان ضروريًا من أجل الوصول إلى توافق بين الأطراف ومناقشة ورقة الموفد توم برّاك، التي وصفتها بأنها جاءت بمثابة "استسلام".كما أشارت إلى أن الجلسة التي سيعرض فيها الجيش خطته، والمقررة في 2 أيلول، لا يعرف أحد مضمونها حتى الآن.