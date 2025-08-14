Advertisement

لبنان

وزيرة البيئة: ورقة برّاك بمثابة "استسلام"

Lebanon 24
14-08-2025 | 04:11
A-
A+
Doc-P-1404555-638907669182209768.jpeg
Doc-P-1404555-638907669182209768.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أوضحت وزيرة البيئة تمارا الزين، أن هناك اتفاقًا ضمنيًا على تأجيل إقرار بند حصرية السلاح، إلا أنه لم يتم الالتزام بهذا الاتفاق.
Advertisement

وأضافت الزين في حديثها لقناة "الجديد" أن التمهل قبل انعقاد الجلستين الوزاريتين كان ضروريًا من أجل الوصول إلى توافق بين الأطراف ومناقشة ورقة الموفد الاميركي توم برّاك، التي وصفتها بأنها جاءت بمثابة "استسلام".

كما أشارت إلى أن الجلسة التي سيعرض فيها الجيش خطته، والمقررة في 2 أيلول، لا يعرف أحد مضمونها حتى الآن.
مواضيع ذات صلة
الوزيرة تمارا الزين: كان يجب التمهل قبيل انعقاد الجلستين الوزاريتين ليحصل التوافق بين الأطراف ومناقشة ورقة برّاك بمثابة "استسلام"
lebanon 24
14/08/2025 13:45:13 Lebanon 24 Lebanon 24
رد "حزب الله" على براك: لن نوقع "صك استسلام"
lebanon 24
14/08/2025 13:45:13 Lebanon 24 Lebanon 24
الحكومة أقرت بنودا في ورقة براك وإنسحاب الوزراء الشيعة "لن يجرّ إلى استقالة راهنا"
lebanon 24
14/08/2025 13:45:13 Lebanon 24 Lebanon 24
"نقاط عالقة" في الرد اللبناني على ورقة برّاك وساعات "تقريرية" اليوم
lebanon 24
14/08/2025 13:45:13 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:25 | 2025-08-14
06:17 | 2025-08-14
06:13 | 2025-08-14
06:10 | 2025-08-14
06:09 | 2025-08-14
06:00 | 2025-08-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24