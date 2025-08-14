34
لبنان
السيد ينتقد منحة المتقاعدين ويدعو لإصلاح شامل
Lebanon 24
14-08-2025
|
05:21
A-
A+
انتقد رئيس
اتحاد نقابات العمال
والمستخدمين في
لبنان
الشمالي
شادي السيد
قرار مجلس الوزراء
دفع 12 مليون ليرة شهرياً لمتقاعدي القطاع العام، معتبراً أنه "إيقاع بين المتقاعدين والموظفين الفعليين" وخطوة "يائسة وبائسة" تحتاج إلى إصلاح.
وخلال لقاء نقابي، أبدى استغرابه من ترحيب
الاتحاد العمالي العام
بالخطوة من دون الإشارة إلى الحاجة
الماسة
لتحسين الرواتب، مشدداً على ضرورة إعادة النظر بأوضاع المتقاعدين منذ 2019، خصوصاً من تقاضوا مبالغ زهيدة لا تكفي لتغطية حاجاتهم الأساسية.
وختم مؤكداً أن "حاجة الدولة لمنع الفقر عن موظفيها" أساسية، لافتاً إلى أن رواتب القطاع العام لا تكفي سوى لأيام قليلة من الشهر.
