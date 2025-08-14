Advertisement

لبنان

معوض: ندعم مسار بناء الدولة والخروج من المغامرات والدمار

Lebanon 24
14-08-2025 | 07:19
Doc-P-1404615-638907780383163172.jpg
Doc-P-1404615-638907780383163172.jpg photos 0
استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون رئيس "حركة الاستقلال" النائب ميشال معوض الذي قال ان  زيارته اليوم" لفخامة الرئيس هي زيارة دعم وتأييد، تأييد لمشروع الدولة، ولمسار إعادة بنائها".
 واشار الى ان"  إعادة بناء الدولة ليست موجهة ضد فريق من اللبنانيين فهي لكل اللبنانيين، وللخروج من مرحلة المغامرات والدمار والإفقار".

وقال:"علينا معا ان نتلقف الفرصة، ونلتف حول فخامة الرئيس والحكومة لنتمكن من بناء لبنان السلام والاستقرار والازدهار".

 
