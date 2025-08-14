أقرّها مجلس النواب.. 3 قوانين أصدرها عون

اصدر الرئيس ٣ قوانين اقرها مجلس النواب في جلسته الاخيرة:

وأشارت الرئاسة إلى انّ القوانين، هي:

١- اصلاح وضع المصارف في واعادة تنظيمها

٢- تعديل بعض احكام القانون رقم ١١ / ٢٠٢٥ المتعلق بالإيجارات للأماكن غير السكنية

٣- تعديل بعض احكام القانون رقم ٧٣ / ٢٠٠٩ وتعديلاته المتعلق بتحديد شروط اعطاء مديري المدارس الرسمية تعويض ادارة