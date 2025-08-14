Advertisement

لبنان

أقرّها مجلس النواب.. 3 قوانين أصدرها عون

Lebanon 24
14-08-2025 | 08:33
 اصدر الرئيس جوزاف عون ٣ قوانين اقرها مجلس النواب في جلسته الاخيرة:
وأشارت الرئاسة اللبنانية إلى انّ القوانين، هي:
١- اصلاح وضع المصارف في لبنان واعادة تنظيمها
٢- تعديل بعض احكام القانون رقم ١١ / ٢٠٢٥ المتعلق بالإيجارات للأماكن غير السكنية
٣- تعديل بعض احكام القانون رقم ٧٣ / ٢٠٠٩ وتعديلاته المتعلق بتحديد شروط اعطاء مديري المدارس الرسمية تعويض ادارة
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24