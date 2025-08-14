الرئيس عون تابع التحضيرات لعقد "مؤتمر بيروت الدولي حول التنوع والاستدامة"

Advertisement

استقبل رئيس الجمهورية اليوم في ، المطران البروفيسور توماس شيرماخر السابق لـ World Evangelical Alliance ورئيس الجمعية الدولية لحقوق الإنسان، مع وفد من مؤسسة One Voice Foundation، في حضور البروفيسورة لارا حنا واكيم المنسقة الوطنية لبرنامج للبيئة (UNEP) - "الإيمان من أجل الأرض".خلال اللقاء، أطلع الوفد رئيس الجمهورية على التحضيرات الجارية لـ "مؤتمر الدولي حول التنوع، الإيمان، والاستدامة"، المقرر عقده في 25 تشرين الأول 2025، تحت رعاية الذي أثنى على الجهود المبذولة لإنجاح هذا الحدث الدولي.وأتى هذا اللقاء عقب زيارة البروفيسورة واكيم الديوان الملكي في ، تلبية لدعوة صاحب السمو الملكي الأمير الحسن بن طلال، الذي سيشارك في المؤتمر والذي وجه رسالة خطية الى الرئيس عون تتضمن تحياته، إضافة إلى مقررات عدد من المؤتمرات واللقاءات الأخيرة المرتبطة بتعزيز قيم التفاهم والسلام في المنطقة، والدعوة إلى إنشاء أطر مؤسسية للحوار الديني المستدام، واقتراح تأسيس "برلمان للثقافات" في المشرق يمثل التعددية الفكرية والثقافية.وأشاد الرئيس عون بالدور الريادي لصاحب السمو الملكي الأمير الحسن بن طلال في ترسيخ ثقافة الحوار وتعزيز قيم الاحترام المتبادل والتعاون البناء بين الشعوب.