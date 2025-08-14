Advertisement

لبنان

خلف وصليبا يطرحان تساؤلات حول تأثير تمديد "اليونيفيل" على الأمن الوطني

Lebanon 24
14-08-2025 | 12:12
A-
A+

Doc-P-1404726-638907956571867675.png
Doc-P-1404726-638907956571867675.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
وجه النائبان ملحم خلف ونجاة عون صليبا، اليوم، سؤالا خطيًا إلى الحكومة اللبنانية، عبر رئاسة مجلس النواب، استنادًا إلى أحكام المادة 124 من النظام الداخلي للمجلس، حول ما يتم تداوله بشأن نية مجلس الأمن الاكتفاء بتمديد ولاية قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "اليونيفيل" لمدة عام واحد ولمرّة واحدة فقط.
Advertisement

وأوضح النائبان أنّ "المعلومات المتداولة، التي نقلتها وسائل إعلام عن مصادر سياسية، تشير إلى وجود صعوبة في التمديد بالصيغة المعتمدة حاليًا، وأنّ السيناريو الأرجح هو التمديد لعام واحد فقط، مع بقاء الموقف الأميركي على حاله".

وأشار السؤال إلى أن "اليونيفيل تشكل ركيزة أساسية في الحفاظ على الاستقرار في الجنوب اللبناني وتطبيق القرار 1701"، محذرًا من أنّ "أي تعديل في مدة أو صيغة الولاية قد يترتب عليه تداعيات خطيرة على الأمن الوطني اللبناني وعلى التزامات لبنان الدولية". كما لفت إلى "الخطر الداهم المتمثل في إمكانية المسّ بحدود الوطن، بفعل "لعبة أمم" تستوجب أعلى درجات اليقظة السياسية والدبلوماسية".

وطالب خلف وصليبا الحكومة بتوضيح ثلاث نقاط أساسية:

1- مدى صحة المعلومات حول الاكتفاء بالتمديد لعام واحد ولمرة واحدة فقط.

2- الخطوات الدبلوماسية التي اتخذتها الحكومة، خاصة مع الدول المؤثرة في مجلس الأمن، لضمان استمرار عمل "اليونيفيل" وفق الصيغة الحالية.

3- الموقف الرسمي للحكومة في حال تم حصر التمديد بعام واحد، وآلية التعامل مع التداعيات المحتملة لذلك على الوضع الأمني ووحدة الأراضي اللبنانية".

واكد خلف وصليبا "وجوب ردّ الحكومة ضمن المهلة القانونية، وتزويد المجلس النيابي بكافة المعطيات حول المفاوضات والاتصالات الجارية بشأن هذا الملف الحساس". (الوكالة الوطنية)
مواضيع ذات صلة
"اليونيفيل": تمديد سلس نهاية آب أم إدراجها تحت الفصل السابع؟
lebanon 24
14/08/2025 20:07:28 Lebanon 24 Lebanon 24
رسالة من "الخارجية" لغوتيريش بشأن التمديد لـ"اليونيفيل"
lebanon 24
14/08/2025 20:07:28 Lebanon 24 Lebanon 24
لا قرار اميركيا بعد بشأن التمديد لـ"اليونيفيل" وفرنسا تتحرك للإنقاذ
lebanon 24
14/08/2025 20:07:28 Lebanon 24 Lebanon 24
نقاش في اتجاهين بشأن التمديد لـ"اليونيفيل"
lebanon 24
14/08/2025 20:07:28 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:52 | 2025-08-14
12:18 | 2025-08-14
12:15 | 2025-08-14
12:02 | 2025-08-14
12:00 | 2025-08-14
11:39 | 2025-08-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24