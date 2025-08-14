عبد المسيح: من يغطي أطماعه بشعارات دينية هو مستعمر رخيص

كتب النائب عبر حسابه على منصة "اكس": "لما تعتبر احتلال أراضي غيرك مهمة تاريخية وروحانية، بتكون مجرّد مستعمر رخيص بتحاول تغطي أطماعك بعبارات مقدّسة و انت كل البعد عن القداسة. القدسية فقط لرب العالمين و لتراب وطننا و دماء شهدائنا. فقط لللبنانيين".

