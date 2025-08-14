Advertisement

لبنان

عبد المسيح: من يغطي أطماعه بشعارات دينية هو مستعمر رخيص

Lebanon 24
14-08-2025 | 13:44
A-
A+
Doc-P-1404765-638908011908844608.png
Doc-P-1404765-638908011908844608.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كتب النائب أديب عبد المسيح عبر حسابه على منصة "اكس": "لما تعتبر احتلال أراضي غيرك مهمة تاريخية وروحانية، بتكون مجرّد مستعمر رخيص بتحاول تغطي أطماعك بعبارات مقدّسة و انت كل البعد عن القداسة. القدسية فقط  لرب العالمين و لتراب وطننا و دماء شهدائنا. لبنان فقط لللبنانيين".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
عبد المسيح: تحصين الداخل يبدأ من احترام الدستور
lebanon 24
15/08/2025 00:53:36 Lebanon 24 Lebanon 24
عبد المسيح: شرعية واحدة تحمي الوطن اسمها الجيش
lebanon 24
15/08/2025 00:53:36 Lebanon 24 Lebanon 24
عن الكهرباء... ماذا قال عبد المسيح؟
lebanon 24
15/08/2025 00:53:36 Lebanon 24 Lebanon 24
عبد المسيح: أيها الوطن الحزين نزف اليوم خيرة رجالك
lebanon 24
15/08/2025 00:53:36 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:31 | 2025-08-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
22:52 | 2025-08-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:57 | 2025-08-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:01 | 2025-08-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:13 | 2025-08-14 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:45 | 2025-08-14
16:34 | 2025-08-14
16:30 | 2025-08-14
16:14 | 2025-08-14
15:46 | 2025-08-14
15:23 | 2025-08-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24