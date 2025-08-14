Advertisement

لبنان

عن مستقبل "حزب الله"... تصريح حاسم من لاريجاني!

Lebanon 24
14-08-2025 | 16:14
Doc-P-1404814-638908101564541411.jpg
Doc-P-1404814-638908101564541411.jpg photos 0
تحدث الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي لاريجاني، عن مستقبل "حزب الله"، قائلاً: "هذه الروحية التي نراها لن تموت والقواعد عندهم تتأقلم بناء على الأحداث وهم يثمرون للعالم الاسلامي". 
وفي حوار خاص عبر الميادين، شدد لاريجاني على وجوب احترام سيادة الدول وعدم استسلام دول لدول أخرى.


وأوضح أن حزب الله وحماس وصلا إلى نضوج كاف، قائلاً: "إذا راجعتم تاريخنا فنحن لا نملي عليهما بل يتخذان قراراتهما ونتعامل معهما بأخوة".


واعتبر ان "المقاومة رأسمال كبير لبلدان المنطقة وكل دولة تتخذ القرارات بناء على نظامها ونحن لا نتدخل في هذا الشأن".

ووصف لاريجاني الشهيد السيد حسن نصر الله بأنه رجل عظيم جداً وشخصية منقطعة النظير لن تتكرر، وهو مبعث فخر له.
 
وعن ملف سوريا، اعتبر أنّه لم يكن أحد يتنبأ بتغير الأمور بهذه السرعة في سوريا.

وحول إمكانية تطبيع العلاقات معها، أكّد أنّها "موجودة ولا نقول إنها معدومة لكن هذا يعتمد على ما سنراه من الدولة السورية الحالية"، موضحا أن "الوضع الآن في سوريا مشوش ولا نرى ترتيبات واضحة و"إسرائيل" تدخلت كثيرا لكن علينا أن نرى ما ستؤول إليه الأمور مستقبلا".


اما في ما يخص الحرب الأخيرة بين إيران وإسرائيل، فقال لاريجاني: "أرادوا إسقاط النظام في الجمهورية الاسلامية وكان مخططهم أن يثيروا الفتنة لكن حدث العكس وحتى المعارضة وقفت مع النظام". 


تابع: "نتنياهو ظن أن دول المنطقة ستدعم "إسرائيل" لأنه لديها بعض المشاكل مع إيران لكن ذلك لم يحدث بل الدول الاسلامية دعمتنا، وفشل في تحقيق أهدافه استراتيجيا وتكتيكيا وهو بدأ الحرب وطلب وقفها". 


وكشف أنه تم تهديده بالقتل في اليوم الأول من المعركة عبر الهاتف وعبر الموساد، مؤكداً أنه أجابهم بما يليق بهم.


وأكّد أنّهم مستعدون دائما للرد بقوة على أي هجوم من إسرائيل.


واعتبر انه يجب ألا نضع أنفسنا لقمة سهلة للأميركيين، مؤكداً ضرورة أن نكون أقوياء في وجههم. وأضاف، "لا أوافق على أن مفتاح الدخول إلى الدول العربية هو أميركا، فالأميركيون لا يستطيعون قطع علاقاتنا بالدول العربية، ونعم قد لا تصل العلاقة إلى القمة، لكن نستطيع أن نستفيد منها".
 
 


 

 



 


جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24