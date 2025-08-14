عن مستقبل "حزب الله"... تصريح حاسم من لاريجاني!

وعن ملف ، اعتبر أنّه لم يكن أحد يتنبأ بتغير الأمور بهذه السرعة في سوريا.وحول إمكانية تطبيع العلاقات معها، أكّد أنّها "موجودة ولا نقول إنها معدومة لكن هذا يعتمد على ما سنراه من الدولة الحالية"، موضحا أن "الوضع الآن في سوريا مشوش ولا نرى ترتيبات واضحة و" " تدخلت كثيرا لكن علينا أن نرى ما ستؤول إليه الأمور مستقبلا".اما في ما يخص الحرب الأخيرة بين وإسرائيل، فقال لاريجاني: "أرادوا إسقاط النظام في الجمهورية الاسلامية وكان مخططهم أن يثيروا الفتنة لكن حدث العكس وحتى وقفت مع النظام".تابع: "نتنياهو ظن أن دول المنطقة ستدعم "إسرائيل" لأنه لديها بعض المشاكل مع إيران لكن ذلك لم يحدث بل الدول الاسلامية دعمتنا، وفشل في تحقيق أهدافه استراتيجيا وتكتيكيا وهو بدأ الحرب وطلب وقفها".وكشف أنه تم تهديده بالقتل في اليوم الأول من المعركة عبر الهاتف وعبر الموساد، مؤكداً أنه أجابهم بما يليق بهم.وأكّد أنّهم مستعدون دائما للرد بقوة على أي هجوم من إسرائيل.واعتبر انه يجب ألا نضع أنفسنا لقمة سهلة للأميركيين، مؤكداً ضرورة أن نكون أقوياء في وجههم. وأضاف، "لا أوافق على أن مفتاح الدخول إلى هو أميركا، فالأميركيون لا يستطيعون قطع علاقاتنا بالدول العربية، ونعم قد لا تصل العلاقة إلى القمة، لكن نستطيع أن نستفيد منها".