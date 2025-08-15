Advertisement

لبنان

بعد موجة الحر القاسية.. ماذا ينتظرنا؟

Lebanon 24
15-08-2025 | 00:41
Doc-P-1404896-638908409714948916.png
Doc-P-1404896-638908409714948916.png photos 0
قال الأب إيلي خنيصر، المتخصص في الأحوال الجوية وعلم المناخ، أن لبنان سيشهد اليوم تراجعاً بدرجات الحرارة بمعدل يتراوح بين 3 و 5 درجات مئوية، لكن الأجواء تبقى حارة في الجنوب 36-38 علماً انها سجلت 39-43 بين صيدا وصور ومرجعيون والنبطية وحاصبيا وجزين وراشيا.
ولفت إلى أنه في البقاع ستتراوح بين 37 و 40 درجة، علماً انها بلغت يوم أمس الخميس 43-45 درجة، وفي الجبال الغربية 35-37 علماً انها تراوحت يوم الخميس بين 39 و 42 درجة. وفي الشمال ستكون اليوم بين 37 و 39 علماً انها بلغت يوم امس 40-43 درجة.

وفي بيروت، ستبلغ درجة الحرارة اليوم 33-35 علما، وتبقى  حرارة مياه البحر 33 درجة.

وأشار إلى أنّ الحرارة ستتراجع أيضا يومي السبت والأحد بسبب انحراف نواة المنخفض الهندي الموسمي نحو دول الخليج، وسيبقى البقاع ضمن معدلات الحرارة الموسمية لشهر آب 32-35. والساحل 29-31 والجبال 25-27 درجة، مع التنويه، ان الرياح الغربية ستنشط يومي الجمعة والسبت في بعض المناطق لتلامس 40-50كم في الساعة.
