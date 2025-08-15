بعد موجة الحر القاسية.. ماذا ينتظرنا؟

Advertisement

ولفت إلى أنه في ستتراوح بين 37 و 40 درجة، علماً انها بلغت يوم أمس الخميس 43-45 درجة، وفي الجبال الغربية 35-37 علماً انها تراوحت يوم الخميس بين 39 و 42 درجة. وفي ستكون اليوم بين 37 و 39 علماً انها بلغت يوم امس 40-43 درجة.وفي ، ستبلغ درجة الحرارة اليوم 33-35 علما، وتبقى حرارة مياه البحر 33 درجة.وأشار إلى أنّ الحرارة ستتراجع أيضا يومي السبت والأحد بسبب انحراف نواة المنخفض الموسمي نحو ، وسيبقى البقاع ضمن معدلات الحرارة الموسمية لشهر آب 32-35. والساحل 29-31 والجبال 25-27 درجة، مع التنويه، ان الرياح الغربية ستنشط يومي الجمعة والسبت في بعض المناطق لتلامس 40-50كم في الساعة.