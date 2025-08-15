31
لبنان
دويّ سُمع ليلاً في صور.. إليكم ما حصل في مخيم الرشيدية
Lebanon 24
15-08-2025
|
00:54
أفادت مندوبة "
لبنان 24
" بأن دوياً سُمع ليلاً في منطقة صور، تبيّن أنه ناتج عن إشكال داخل مخيم الرشيدية.
وبحسب المعلومات الأولية تمّ خلال الإشكال إطلاق قذيفة b7.
