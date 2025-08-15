Advertisement

لبنان

دويّ سُمع ليلاً في صور.. إليكم ما حصل في مخيم الرشيدية

Lebanon 24
15-08-2025 | 00:54
أفادت مندوبة "لبنان 24" بأن دوياً سُمع ليلاً في منطقة صور، تبيّن أنه ناتج عن إشكال داخل مخيم الرشيدية.
وبحسب المعلومات الأولية تمّ خلال الإشكال إطلاق قذيفة b7.
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24