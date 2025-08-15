دويّ سُمع ليلاً في صور.. إليكم ما حصل في مخيم الرشيدية

Advertisement

أفادت مندوبة " " بأن دوياً سُمع ليلاً في منطقة صور، تبيّن أنه ناتج عن إشكال داخل مخيم الرشيدية.وبحسب المعلومات الأولية تمّ خلال الإشكال إطلاق قذيفة b7.