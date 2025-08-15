Advertisement

لبنان

قائد الجيش يتفقد موقع انفجار مجدل زون ويزور قيادة اللواء الخامس

Lebanon 24
15-08-2025 | 02:30
يتفقد قائد الجيش رودولف هيكل موقع الانفجار في منطقة وادي مجدل زون – زبقين، والذي أسفر السبت الماضي عن استشهاد ستة عسكريين وإصابة اثنين آخرين.
كما سيزور هيكل مقر قيادة اللواء الخامس في البياضة، حيث سيلتقي كبار الضباط.
