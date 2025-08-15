الاتحاد العمالي: خطوة نحو دولة تحمي حقوق العاملين والمواطنين

Advertisement

اعتبر رئيس الدكتور في بيان، أن "قرار وزيرة الدكتورة حنين السيد بإشراك الموظفين المتعاقدين لدى لاستهداف الأسر الأكثر فقرا للاستفادة من تقديمات الضمان الاجتماعي في فروعه الثلاث، يشكل إنجازا مهما يستحق التقدير".وأعرب الدكتور الاسمر عن تهانيه للوزيرة ومعاونيها وموظفي البرنامج، مشيرا إلى أن "هذا الإنجاز تحقق بعد جهود مشتركة بين العام، ووزارة الشؤون، واللجنة المنبثقة عن العاملين في البرنامج، من خلال عمل دؤوب ومتابعة مستمرة، سواء أمام الوزارة أو ، بما أسفر في النهاية عن إشراك العاملين في البرنامج بالصندوق".وأكد الاسمر في أن الاتحاد العمالي العام، الذي يمثل الشريحة الأكبر من عمال ومستخدمي القطاعين العام والخاص، "حريص على الاستمرار في العمل الجاد لتحصيل كافة الحقوق المستحقة لهؤلاء العاملين الذين أظهروا مناقبية عالية وحرصا شديدا على حماية حقوق الأسر المستهدفة، في ظل ظروف مادية واجتماعية صعبة، حيث فقد البعض منهم حياته في سبيل ذلك (مثل الشهيد نبهان)، وتعرض آخرون لحوادث أثرت على صحتهم وأرزاقهم".وأشار إلى أن "هذا المشروع، في ظل الظروف الدقيقة والانتكاسة المالية التي يمر بها ، يشكل بشارة أمل وخطوة جدية نحو بناء دولة المؤسسات التي تحمي حقوق المواطنين والعاملين على حد سواء".وختم بالتهنئة لموظفي البرنامج على هذا الإنجاز، وخص بالشكر وزيرة الشؤون الاجتماعية التي لم تدخر جهدا في سبيل هذا الأمر الإنساني والمحق.