لبنان

الاتحاد العمالي: خطوة نحو دولة تحمي حقوق العاملين والمواطنين

Lebanon 24
15-08-2025 | 04:55
Doc-P-1404987-638908558389193593.png
Doc-P-1404987-638908558389193593.png photos 0
اعتبر رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الاسمر في بيان، أن "قرار وزيرة الشؤون الاجتماعية الدكتورة حنين السيد بإشراك الموظفين المتعاقدين لدى البرنامج الوطني لاستهداف الأسر الأكثر فقرا للاستفادة من تقديمات الضمان الاجتماعي في فروعه الثلاث، يشكل إنجازا مهما يستحق التقدير".
وأعرب الدكتور الاسمر عن تهانيه للوزيرة ومعاونيها وموظفي البرنامج، مشيرا إلى أن "هذا الإنجاز تحقق بعد جهود مشتركة بين الاتحاد العمالي العام، ووزارة الشؤون، واللجنة المنبثقة عن العاملين في البرنامج، من خلال عمل دؤوب ومتابعة مستمرة، سواء أمام الوزارة أو الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بما أسفر في النهاية عن إشراك العاملين في البرنامج بالصندوق".

وأكد الاسمر في أن الاتحاد العمالي العام، الذي يمثل الشريحة الأكبر من عمال ومستخدمي القطاعين العام والخاص، "حريص على الاستمرار في العمل الجاد لتحصيل كافة الحقوق المستحقة لهؤلاء العاملين الذين أظهروا مناقبية عالية وحرصا شديدا على حماية حقوق الأسر المستهدفة، في ظل ظروف مادية واجتماعية صعبة، حيث فقد البعض منهم حياته في سبيل ذلك (مثل الشهيد إيلي نبهان)، وتعرض آخرون لحوادث أثرت على صحتهم وأرزاقهم".

وأشار إلى أن "هذا المشروع، في ظل الظروف الدقيقة والانتكاسة المالية التي يمر بها لبنان، يشكل بشارة أمل وخطوة جدية نحو بناء دولة المؤسسات التي تحمي حقوق المواطنين والعاملين على حد سواء".

وختم بالتهنئة لموظفي البرنامج على هذا الإنجاز، وخص بالشكر وزيرة الشؤون الاجتماعية التي لم تدخر جهدا في سبيل هذا الأمر الإنساني والمحق.
لبنان

إقتصاد

