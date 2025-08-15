32
لبنان
ماذا يشهد سوق العقارات؟
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
15-08-2025
|
07:15
تتحدّث أوساط ناشطة في القطاع العقاري عن وجود "نمو مقبول" على صعيد طلب الشقق الجاهزة التي يتمّ عرض الكثير منها في مناطق مختلفة لاسيما في
بيروت
.
ويقولُ مصدر ناشط في القطاع إنَّ هناك مغتربين يسعون باستمرار لشراء شقق جاهزة في
لبنان
لاسيما في المناطق المحاذية والقريبة من بيروت، ما يعني تدفق أموال من الخارج للاستثمار.
اللافت أيضاً أن هناك مشاريع جديدة قيد الإنشاء بين بيروت والجنوب غالبيتها تجارية، ما يوفر توسعاً في أسواق العمل، وبالتالي تقديم خدماتٍ إضافية للمواطنين.
خاص "لبنان 24"
