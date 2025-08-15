ماذا يشهد سوق العقارات؟

تتحدّث أوساط ناشطة في القطاع العقاري عن وجود "نمو مقبول" على صعيد طلب الشقق الجاهزة التي يتمّ عرض الكثير منها في مناطق مختلفة لاسيما في .

Advertisement

ويقولُ مصدر ناشط في القطاع إنَّ هناك مغتربين يسعون باستمرار لشراء شقق جاهزة في لاسيما في المناطق المحاذية والقريبة من بيروت، ما يعني تدفق أموال من الخارج للاستثمار.

اللافت أيضاً أن هناك مشاريع جديدة قيد الإنشاء بين بيروت والجنوب غالبيتها تجارية، ما يوفر توسعاً في أسواق العمل، وبالتالي تقديم خدماتٍ إضافية للمواطنين.