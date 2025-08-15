Advertisement

لبنان

ماذا يشهد سوق العقارات؟

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
15-08-2025 | 07:15
A-
A+

Doc-P-1405033-638908637738981668.jpg
Doc-P-1405033-638908637738981668.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تتحدّث أوساط ناشطة في القطاع العقاري عن وجود "نمو مقبول" على صعيد طلب الشقق الجاهزة التي يتمّ عرض الكثير منها في مناطق مختلفة لاسيما في بيروت.
Advertisement
 
ويقولُ مصدر ناشط في القطاع إنَّ هناك مغتربين يسعون باستمرار لشراء شقق جاهزة في لبنان لاسيما في المناطق المحاذية والقريبة من بيروت، ما يعني تدفق أموال من الخارج للاستثمار.
 
اللافت أيضاً أن هناك مشاريع جديدة قيد الإنشاء بين بيروت والجنوب غالبيتها تجارية، ما يوفر توسعاً في أسواق العمل، وبالتالي تقديم خدماتٍ إضافية للمواطنين.
المصدر: خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
حشود كبيرة... ماذا يشهد المطار؟
lebanon 24
15/08/2025 18:12:49 Lebanon 24 Lebanon 24
إعدامات ومخاوف من اضطرابات.. ماذا تشهدُ إيران؟
lebanon 24
15/08/2025 18:12:49 Lebanon 24 Lebanon 24
"عواقب كارثيّة"... ماذا ستشهد الأرض اليوم؟
lebanon 24
15/08/2025 18:12:49 Lebanon 24 Lebanon 24
ماذا تشهد الضاحية الآن؟ شاهدوا آخر الفيديوهات
lebanon 24
15/08/2025 18:12:49 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
10:40 | 2025-08-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:30 | 2025-08-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:24 | 2025-08-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:20 | 2025-08-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:01 | 2025-08-15 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
10:40 | 2025-08-15
10:30 | 2025-08-15
10:24 | 2025-08-15
10:20 | 2025-08-15
10:01 | 2025-08-15
10:01 | 2025-08-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24